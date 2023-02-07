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Em Teresina

Universitária do Piauí foi estuprada mesmo depois de morta, conclui polícia

Thiago Mayson, de 28 anos, foi indiciado sob suspeita de homicídio duplamente qualificado, estupro, violência após a morte e fraude processual; caso também é classificado como feminicídio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 fev 2023 às 14:48

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 14:48

A Polícia Civil do Piauí concluiu que o estudante de mestrado Thiago Mayson, de 28 anos, estuprou a aluna de jornalismo Janaína Bezerra, de 22 anos, e repetiu o ato de violência sexual quando a vítima já estava morta. O caso ocorreu no dia 28 de janeiro, durante uma calourada no campus da UFPI (Universidade Federal do Piauí), em Teresina.
Janaina da Silva Bezerra era estudante de jornalismo da UFPI
Janaina da Silva Bezerra era estudante de jornalismo da UFPI Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O inquérito divulgado nesta segunda (6) indiciou o universitário sob suspeita de homicídio duplamente qualificado, estupro, vilipêndio de cadáver - quando há violência após a morte - e fraude processual, já que ele teria tentado ocultar provas do crime, segundo a polícia.
A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito. A delegada Nathália Figueiredo disse que ele afirmou, em depoimento, que a relação foi consentida.
"Ele também disse que não houve intenção de matá-la e que não teria percebido o sangue na vítima até que amanhecesse. Porém, há registros do próprio celular dele, às 3h45, com imagens da Janaína apresentando sangue."
Segundo a delegada, "ele afirmou ainda que acreditava que a vítima estaria só dormindo quando, na verdade, já estava desacordada [morta]".
Janaína, que era aluna do curso de jornalismo da universidade, foi encontrada por uma das equipes de segurança da universidade, que acionou a polícia. A jovem chegou a ser encaminhada para um hospital, onde já chegou morta.
O caso também é classificado como feminicídio. A polícia afirma considerar que o crime foi cometido por meio cruel, já que a morte ocorreu por asfixia após a vítima ter o pescoço quebrado.
"O laudo do IML constata a violência sexual, e a causa da morte foi por asfixia devido à luxação cervical. Essa luxação foi causada em decorrência dessa violência sexual brutal a que a vítima foi submetida", afirmou a delegada.
A investigação recuperou vídeos do celular de Thiago que mostram imagens da vítima ainda viva, mas em situação de muita fragilidade.
Segundo a investigadora, no entanto, não há vídeos da violência sexual. "O que temos é um registro feito entre a primeira violência e a segunda. A gente acredita que ela foi a óbito neste segundo ato pelo volume de sangue, o que mostra que foi ainda mais brutal que o primeiro", disse.
Thiago Mayson é aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPI. Segundo a polícia, ele foi visto na manhã de domingo (29) pelos seguranças da universidade carregando a vítima desacordada no colo. Ele foi preso em flagrante.
A missa de sétimo dia de Janaína foi marcada por comoção na última sexta-feira (3). Familiares, amigos e representantes da UFPI prestaram homenagens.
O reitor da universidade, Gildásio Guedes, fez um discurso sobre o caso pela primeira vez. "Toda a instituição, aqui representada por alunos, professores, gestores e prestadores de serviços, está consternada. Somos solidários aos familiares e amigos nesse momento de dor", disse.
Dias antes, os estudantes da instituição chegaram a ocupar a reitoria em busca de um posicionamento. Na ocasião, a administração prometeu analisar medidas de segurança como reforço de vigilância, monitoramento por câmeras e criação de uma ouvidoria exclusiva para denúncias de assédio.
De acordo com a UFPI, a festa aconteceu em uma área do Diretório Central dos Estudantes e não havia sido autorizada. O reitor determinou a instauração de processo administrativo para apuração dos fatos relacionados à morte da jovem e responsabilização dos envolvidos.
Em uma rede social, o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), lamentou o crime e prestou solidariedade à família de Janaína. "Nossa Polícia está trabalhando na apuração deste fato lamentável para que os responsáveis sejam punidos na forma da lei", afirmou.

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