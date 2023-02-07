Sul do Brasil

Mulher compra sofá usado e encontra cachorra dentro dele em SC

Caso foi divulgado nas redes sociais por uma instituição acionada pela compradora; cadela batizada de Mel já foi adotada e está em um novo lar
Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 10:18

Cachorra foi encontrada dentro de sofá após compra em Joinville Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Após comprar um sofá usado, uma mulher foi surpreendida com uma cachorra que estava "escondida" dentro do móvel. O caso aconteceu na cidade de Joinville, em Santa Catarina. De acordo com o g1SC, o episódio inusitado foi divulgado nas redes sociais, e a cadelinha já está com um novo lar.
Após descobrir a presença da cadela, a compradora do sofá acionou a Frente de Ação pelos Direitos Animais (Frada), que relatou o ocorrido na internet. Segundo a instituição, ninguém sabe como a cachorra foi parar dentro do móvel.
Polícia Civil foi questionada pelo g1SC, nesta segunda (7), se o caso é considerado como crime de maus-tratos e se haverá alguma investigação, mas, até a publicação desta reportagem, o portal não havia recebido retorno da corporação.

Novo lar

Após a divulgação do caso nas redes sociais, a cadelinha de apenas sete meses recebeu um lar. Adotada por Soraya Gomes Garcia, ela recebeu o nome Mel – uma homenagem à antiga cachorra que tinha o mesmo nome e faleceu. "Estou feliz demais por ela ter aparecido na minha vida", publicou a nova dona no Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Animais Santa Catarina
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

