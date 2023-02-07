Mulher compra sofá usado e encontra cachorra dentro dele em SC

Após comprar um sofá usado, uma mulher foi surpreendida com uma cachorra que estava "escondida" dentro do móvel. O caso aconteceu na cidade de Joinville, em Santa Catarina. De acordo com o g1SC, o episódio inusitado foi divulgado nas redes sociais, e a cadelinha já está com um novo lar.
Após descobrir a presença da cadela, a compradora do sofá acionou a Frente de Ação pelos Direitos Animais (Frada), que relatou o ocorrido na internet. Segundo a instituição, ninguém sabe como a cachorra foi parar dentro do móvel.
A Polícia Civil foi questionada pelo g1SC, nesta segunda (7), se o caso é considerado como crime de maus-tratos e se haverá alguma investigação, mas, até a publicação desta reportagem, o portal não havia recebido retorno da corporação.
Novo lar
Após a divulgação do caso nas redes sociais, a cadelinha de apenas sete meses recebeu um lar. Adotada por Soraya Gomes Garcia, ela recebeu o nome Mel – uma homenagem à antiga cachorra que tinha o mesmo nome e faleceu. "Estou feliz demais por ela ter aparecido na minha vida", publicou a nova dona no Instagram.