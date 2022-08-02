União Brasil vai lançar Soraya Thronicke na disputa pela Presidência

BRASÍLIA - O presidente do União Brasil , deputado Luciano Bivar (PE), confirmou que o partido vai lançar a senadora Soraya Thronicke (MS) como candidata à Presidência da República. A decisão acontece depois de o próprio Bivar desistir de ser candidato ao Palácio do Planalto para tentar a reeleição como deputado.

Bivar afirmou que os ex-ministros Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública), Mendonça Filho (Educação), Fernando Coelho Filho (Minas e Energia) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde), todos filiados ao União Brasil, colaboram com o plano de governo da candidatura presidencial da senadora.

"Com ela vem um plano de governo feito por quatro ex-ministros, não é um ex-ministro, são quatro ex-ministros. Não existe entre as candidaturas alguém que tenha um plano de governo tão consistente, tão substantivo quanto o da senadora Soraya Thronicke", disse o dirigente partidário. Bivar e Soraya vão anunciar a nova candidatura presidencial na sede do partido em São Paulo na tarde desta terça-feira (2).

Soraya Thronicke é vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso Crédito: Geraldo Magela / Agência Senado

A parlamentar é vice-líder do governo Jair Bolsonaro (PL) no Congresso, mas costuma adotar posições críticas ao presidente em relação à pandemia. Em entrevista em janeiro, ela não garantiu que iria votar em Bolsonaro e disse que era preciso construir uma "direita racional". Diferentemente de Bivar, a senadora não precisa renovar o mandato e ainda tem mais quatro anos no Congresso , o que a permite entrar na disputa presidencial sem ter que abrir mão do cargo.

De acordo com Bivar, a decisão de recuar da candidatura presidencial aconteceu para dar atenção às propostas de reforma tributária que tramitam na Câmara . "É muito importante a gente ter uma força em defesa do Estado de Pernambuco, muitos pernambucanos achavam que era interessante eu ser deputado federal. Tem várias pautas sobre ICMS , sobre a independência, respeito ao ente federativo, o imposto único, a simplificação tributária é importante", declarou.

Apesar disso, integrantes da cúpula do União Brasil dizem que o movimento de Bivar passou por um acordo de apoio informal ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Inicialmente, o diretório da legenda em Pernambuco calculava eleger os deputados federais Mendonça Filho e Fernando Coelho Filho. Colegas de Bivar no Estado dizem que ele vai tentar garantir a reeleição buscando se associar a Lula, que é popular em Pernambuco.

A maior parte do União Brasil, que é fruto da fusão entre o PSL, legenda que elegeu Bolsonaro em 2018, e o DEM, rechaça apoio ao candidato do PT. A resistência se concentra principalmente nos quadros oriundos do DEM. Mesmo em Pernambuco, Bivar tinha uma posição isolada sobre o diálogo com o PT.

O presidente do partido negou qualquer acordo com Lula. "Isso tudo é conversa. A gente tem base suficiente lá no Estado. Não existe isso, vamos fazer quatro federais no Estado de Pernambuco".