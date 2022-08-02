Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • União Brasil vai lançar Soraya Thronicke na disputa pela Presidência
Eleições 2022

União Brasil vai lançar Soraya Thronicke na disputa pela Presidência

Após desistir da candidatura, Luciano Bivar confirma indicação da senadora para concorrer ao Planalto pelo partido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 ago 2022 às 14:55

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 14:55

BRASÍLIA - O presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar (PE), confirmou que o partido vai lançar a senadora Soraya Thronicke (MS) como candidata à Presidência da República. A decisão acontece depois de o próprio Bivar desistir de ser candidato ao Palácio do Planalto para tentar a reeleição como deputado.
Bivar afirmou que os ex-ministros Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública), Mendonça Filho (Educação), Fernando Coelho Filho (Minas e Energia) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde), todos filiados ao União Brasil, colaboram com o plano de governo da candidatura presidencial da senadora.
"Com ela vem um plano de governo feito por quatro ex-ministros, não é um ex-ministro, são quatro ex-ministros. Não existe entre as candidaturas alguém que tenha um plano de governo tão consistente, tão substantivo quanto o da senadora Soraya Thronicke", disse o dirigente partidário. Bivar e Soraya vão anunciar a nova candidatura presidencial na sede do partido em São Paulo na tarde desta terça-feira (2).
Soraya Thronicke
Soraya Thronicke é vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso Crédito: Geraldo Magela / Agência Senado
A parlamentar é vice-líder do governo Jair Bolsonaro (PL) no Congresso, mas costuma adotar posições críticas ao presidente em relação à pandemia. Em entrevista em janeiro, ela não garantiu que iria votar em Bolsonaro e disse que era preciso construir uma "direita racional". Diferentemente de Bivar, a senadora não precisa renovar o mandato e ainda tem mais quatro anos no Congresso, o que a permite entrar na disputa presidencial sem ter que abrir mão do cargo.
De acordo com Bivar, a decisão de recuar da candidatura presidencial aconteceu para dar atenção às propostas de reforma tributária que tramitam na Câmara. "É muito importante a gente ter uma força em defesa do Estado de Pernambuco, muitos pernambucanos achavam que era interessante eu ser deputado federal. Tem várias pautas sobre ICMS, sobre a independência, respeito ao ente federativo, o imposto único, a simplificação tributária é importante", declarou.
Apesar disso, integrantes da cúpula do União Brasil dizem que o movimento de Bivar passou por um acordo de apoio informal ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Inicialmente, o diretório da legenda em Pernambuco calculava eleger os deputados federais Mendonça Filho e Fernando Coelho Filho. Colegas de Bivar no Estado dizem que ele vai tentar garantir a reeleição buscando se associar a Lula, que é popular em Pernambuco.
A maior parte do União Brasil, que é fruto da fusão entre o PSL, legenda que elegeu Bolsonaro em 2018, e o DEM, rechaça apoio ao candidato do PT. A resistência se concentra principalmente nos quadros oriundos do DEM. Mesmo em Pernambuco, Bivar tinha uma posição isolada sobre o diálogo com o PT.
O presidente do partido negou qualquer acordo com Lula. "Isso tudo é conversa. A gente tem base suficiente lá no Estado. Não existe isso, vamos fazer quatro federais no Estado de Pernambuco".
Mesmo com a candidatura de Soraya, a legenda está liberada para apoiar informalmente outros candidatos a presidente. Em Estados como Rio, Amazonas, Mato Grosso e Acre, há um endosso público à candidatura de Bolsonaro. Outros candidatos a governador, como Ronaldo Caiado, em Goiás, e ACM Neto, na Bahia, procuram se desvincular da disputa nacional, sem apoio a nenhum candidato presidencial.

Veja Também

Roberto Jefferson, em prisão domiciliar, vira candidato ao Planalto pelo PTB

Candidatos podem sofrer ações por atos ocorridos em pré-campanha

Presidente do STF pede respeito a adversários e civilidade na eleição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Senado Federal Política Eleições 2022 União Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica
Imagem de destaque
Dia do Jornalista: 5 dicas para quem quer se formar e construir carreira na área
Imagem de destaque
Guerino Zanon: "Vou ser cabo eleitoral de Pazolini"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados