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Eleições 2022

Presidente do STF pede respeito a adversários e civilidade na eleição

Luiz Fux elogia sistema eleitoral brasileiro e ministros que comandam o TSE, em meio ataques do presidente Jair Bolsonaro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 ago 2022 às 14:14

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 14:14

  • José Marques

BRASÍLIA - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal)Luiz Fux, pediu nesta segunda-feira (1º) que os candidatos às eleições deste ano "respeitem os seus adversários" e disse que confia "na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes".
O discurso do presidente do Supremo acontece na primeira sessão da corte após o retorno do recesso de julho do Judiciário, em meio a uma escalada de ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) à corte e ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Bolsonaro não foi citado nominalmente na fala de Fux.
Luiz Fux STF
Luiz Fux disse que confia "na civilidade dos debates" entre os candidatos Crédito: Nelson Jr. / STF
Fux elogiou os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, atual e futuro presidente do TSE. Também elogiou os próximos presidente e vice-presidente do Supremo, ministra Rosa Weber e Luís Roberto Barroso, que assumem os cargos em setembro.
"Rememoro que, daqui a dois meses, a população brasileira vivenciará um dos momentos mais sensíveis de um regime democrático, qual seja, as eleições, nas quais se externa o exercício do direito-dever inalienável de cada cidadão, que se consubstancia no voto popular", disse Fux.
"Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, mercê de ostentar no seu organismo uma Justiça Eleitoral transparente, compreensível, e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral."
Ele afirmou que o STF "anseia que todos os candidatos aos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que não são seus inimigos; confia na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes".
"É que, a despeito de nossas ricas e salutares diferenças de ideais, opiniões e perspectivas, somos um só povo e um só país. Nesse contexto de pluralidade e de interdependência, a prosperidade do nosso Brasil - seja qual for o resultado das urnas - exige que, ao longo de todo esse processo, sejamos capazes de exercer e de inspirar nos nossos concidadãos os valores da civilidade, do respeito e do diálogo. "
Disse ainda que todos têm liberdade constitucional de se manifestar e expressar suas divergências, "sem censuras ou retaliações". Contudo, acrescenta, "forçoso ter em mente que o exercício dessas liberdades exige respeito e responsabilidade para com o próximo e para com o país".
Em pleno ano eleitoral, ministros do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) estão sob intenso ataque do presidente Jair Bolsonaro (PL), que faz recorrentes discursos para tentar desqualificar as eleições brasileiras.

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