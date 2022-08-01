Presidente do STF pede respeito a adversários e civilidade na eleição

José Marques

O discurso do presidente do Supremo acontece na primeira sessão da corte após o retorno do recesso de julho do Judiciário, em meio a uma escalada de ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) à corte e ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) . Bolsonaro não foi citado nominalmente na fala de Fux.

Luiz Fux disse que confia "na civilidade dos debates" entre os candidatos Crédito: Nelson Jr. / STF

"Rememoro que, daqui a dois meses, a população brasileira vivenciará um dos momentos mais sensíveis de um regime democrático, qual seja, as eleições, nas quais se externa o exercício do direito-dever inalienável de cada cidadão, que se consubstancia no voto popular", disse Fux.

"Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, mercê de ostentar no seu organismo uma Justiça Eleitoral transparente, compreensível, e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral."

Ele afirmou que o STF "anseia que todos os candidatos aos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que não são seus inimigos; confia na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes".

"É que, a despeito de nossas ricas e salutares diferenças de ideais, opiniões e perspectivas, somos um só povo e um só país. Nesse contexto de pluralidade e de interdependência, a prosperidade do nosso Brasil - seja qual for o resultado das urnas - exige que, ao longo de todo esse processo, sejamos capazes de exercer e de inspirar nos nossos concidadãos os valores da civilidade, do respeito e do diálogo. "

Disse ainda que todos têm liberdade constitucional de se manifestar e expressar suas divergências, "sem censuras ou retaliações". Contudo, acrescenta, "forçoso ter em mente que o exercício dessas liberdades exige respeito e responsabilidade para com o próximo e para com o país".