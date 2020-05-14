Uber torna máscara obrigatória para passageiro e condutor

Aplicativo do Uber anunciou uma série de medidas de segurança para viagens e entregas Crédito: Uber/ Divulgação

O aplicativo de transporte Uber anunciou nesta quarta-feira (13) uma série de medidas de segurança para viagens e entregas, como forma de precaução. A principal novidade é a de que motoristas e passageiros terão de usar máscaras faciais para poderem estar em uma corrida - prática que já havia sido imposta em algumas cidades do país pelas autoridades, mas agora valerá para todas as viagens no mundo, a partir de segunda-feira (18).

Segundo a empresa, as novas medidas estão sendo implementadas agora porque muitos países já estão superando a fase de confinamento total (lockdown) e começam a fazer a retomada de atividades normais. "As pessoas vão voltar a Usar o Uber em suas cidades, então precisamos estar comprometidos com a segurança", disse o presidente executivo da empresa, Dara Khosrowshahi, em conferência com jornalistas, da qual o Estado participou. Durante a chamada, o executivo disse que as pessoas devem se preparar para sua segunda "primeira viagem com o Uber".

A partir de segunda-feira (18), todos os motoristas que forem iniciar uma viagem com o Uber deverão cumprir uma lista de requisitos - como usar uma máscara, ter limpado o carro e afirmar que não estão com sintomas da Covid-19. O aplicativo dedicado aos condutores terá ainda função de reconhecimento facial, que pedirá ao motorista para tirar uma selfie com a máscara. Caso esteja sem máscara, não será possível receber pedidos de viagem pelo aplicativo. Ao atender uma solicitação, o motorista também poderá cancelar uma corrida caso o passageiro esteja sem máscara.

Além disso, caso o passageiro retire sua máscara durante a viagem o motorista poderá optar por avaliá-lo com nota baixa ao fim da corrida. A empresa pedirá ainda que não sejam feitas viagens com passageiros no banco da frente - assim, o máximo de passageiros permitidos em uma única corrida será de três, todos no banco de trás. "Acreditamos que isso é seguro porque, no Uber X, todos os passageiros virão de um mesmo lugar. É diferente do Uber Juntos, em que há várias pessoas de locais diferentes", disse Sachin Kansal, diretor global de produtos de segurança do Uber. O Uber Juntos, que combina passageiros em diferentes destinos em um só carro, segue desativado no mundo todo.