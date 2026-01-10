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Susto

Turista de SP é mordida por tubarão ao mergulhar em Fernando de Noronha

Os órgãos de Vigilância Ambiental, o Corpo de Bombeiros, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, foram acionados com o objetivo de adotar as medidas necessárias

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 08:48

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

10 jan 2026 às 08:48
Conheça as principais maravilhas de Fernando de Noronha
Turista de São Paulo Foi mordida por um tubarão em uma das praias de Fernando de Noronha Crédito: Divulgação
Uma turista de São Paulo, de 36 anos, afirmou ter sido mordida por um tubarão nesta sexta-feira, 9, durante uma atividade de mergulho em Fernando de Noronha, arquipélago turístico localizado em Pernambuco.
A informação foi postada pela advogada Tayane Dalazen, que sofreu a mordida, nas próprias redes sociais. Em uma das publicações, ela mostra a coxa da perna direita enfaixada, com manchas de sangue no curativo. "Levei mordida de um tubarão lixa enquanto fazia snorkel, estou bem!", comentou.
Em outra publicação, já na praia e com o pé na areia, ela reforça que não está com complicações por conta do ferimento e chega a brincar com a situação: "Estou bem! A mordida não foi profunda. O tubarão que deve estar sem dente", escreveu Tayane com emojis de risada.
Em nota, Fernando de Noronha informou que o Hospital São Lucas atendeu uma mulher de São Paulo, vítima de ferimento por tubarão, mas "sem gravidade".
"A paciente deu entrada estável, consciente e orientada, com ferimento superficial, sem risco à vida. Foram realizados curativo, prescrição medicamentosa e orientações para cuidados locais", disse a assessoria da ilha, que não deu detalhes sobre o local onde o tubarão avançou sobre a turista.
Os órgãos de Vigilância Ambiental, o Corpo de Bombeiros, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, foram acionados com o objetivo de adotar as medidas necessárias, como monitoramento da área e ações preventivas junto ao setor de turismo.

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