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Rio Grande do Norte

Turista de Roraima morre e outra fica ferida em queda de falésia

O quadriciclo em que Ana Carla Silva de Oliveira, 31, estava com Larissa Josefa Silva, 29, despencou de cerca de 30 metros de altura. A morte de Ana Carla foi constatada no local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2024 às 14:43

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 14:43

Ana Carla Silva de Oliveira, de 31 anos, morreu o cair de quadriciclo em umafalésia, na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte
Ana Carla Silva de Oliveira, de 31 anos, morreu o cair de quadriciclo em umafalésia, na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma turista de Roraima morreu na tarde de quarta-feira (17) durante um passeio pelas falésias entre as praias de Pipa e Sibaúma, na cidade de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. O quadriciclo em que Ana Carla Silva de Oliveira, 31, estava com Larissa Josefa Silva, 29, despencou de uma falésia de cerca de 30 metros de altura.
O acidente, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorreu por volta das 14h30. Segundo a corporação, as mulheres estavam em grupo com outras pessoas que faziam o passeio. O acidente foi descoberto, segundo a corporação, quando outras pessoas sentiram a falta delas e viram que o veículo havia caído da falésia. A Polícia Militar e os bombeiros foram chamados para o socorro, mas as equipes constaram a morte de Ana Carla ainda no local. Já Larissa foi socorrida de helicóptero para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. A unidade afirmou que não tem autorização para divulgar o estado de saúde dela.
A Prefeitura de Tibau do Sul lamentou o acidente e afirmou que vai apurar as causas. "A atividade de quadriciclo possui legislação regulamentadora, de acordo com Lei Municipal 727 de 12 de novembro de 2021. Em face ao acidente, a prefeitura irá instaurar um processo administrativo com vistas a apurar os fatos ocorridos e sendo o caso, apontar a responsabilidade", disse em nota.
Oliveira era funcionária da Assembleia Legislativa de Roraima, onde atuava como assessora parlamentar regional, no gabinete do deputado Francisco Cláudio Linhares de Sá Filho, conhecido como Cláudio Cirurgião (União Brasil). "Fim de dia extremamente triste. Perdemos uma grande amiga-irmã que tinha como meta de vida fazer o bem e ajudar os outros. Vamos sempre lembrar do seu sorriso simpático e gentil minha amiga. Você deixará muitas saudades. Obrigado por tudo que fez por todos nós. Deus reservará um bom lugar para seu descanso", escreveu o deputado em uma rede social.
A assembleia também divulgou nota de pesar. "A Mesa Diretora, demais parlamentares e servidores, em especial do gabinete do deputado Dr. Cláudio Cirurgião, colegas de Ana Carla, prestam condolências e solidariedade a familiares neste momento difícil", traz trecho da nota.

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