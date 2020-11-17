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Tragédia em ponto turístico

Três morrem após desabamento de falésia em Pipa, no Rio Grande do Norte

Um casal e uma criança de nove meses morreram após o desabamento de uma falésia na região metropolitana de Natal (RN), por volta das 12h desta terça (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 19:57

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 19:57

Queda de falésia provoca três mortes no Rio Grande do Norte
Queda de falésia provoca três mortes no Rio Grande do Norte Crédito: Youtube | Reprodução
Um casal e uma criança de nove meses morreram após o desabamento de uma falésia na praia de Pipa, na região metropolitana de Natal (RN), por volta das 12h desta terça-feira (17). Não há outros feridos.
Segundo a polícia, o caso aconteceu na praia do Centro, na região central de Pipa, um dos destinos turísticos mais conhecidos do Rio Grande do Norte. A família, que morava no local, estava na parte de baixo da falésia quando houve o rompimento.
A identidade das vítimas ainda não foi confirmada pelas autoridades. Equipes dos Bombeiros do Rio Grande do Norte, da Polícia Civil e do Instituto Técnico Científico de Perícia estão no local. Os corpos já foram retirados dos escombros.
A praia de Pipa fica em um distrito de Tibau do Sul, cidade a cerca de 85 km de Natal. Além das praias, o local também é famoso por festivais culturais e gastronômicos.

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