Três morrem após desabamento de falésia em Pipa, no Rio Grande do Norte

Queda de falésia provoca três mortes no Rio Grande do Norte Crédito: Youtube | Reprodução

Um casal e uma criança de nove meses morreram após o desabamento de uma falésia na praia de Pipa, na região metropolitana de Natal (RN), por volta das 12h desta terça-feira (17). Não há outros feridos.

Segundo a polícia, o caso aconteceu na praia do Centro, na região central de Pipa, um dos destinos turísticos mais conhecidos do Rio Grande do Norte. A família, que morava no local, estava na parte de baixo da falésia quando houve o rompimento.

A identidade das vítimas ainda não foi confirmada pelas autoridades. Equipes dos Bombeiros do Rio Grande do Norte, da Polícia Civil e do Instituto Técnico Científico de Perícia estão no local. Os corpos já foram retirados dos escombros.