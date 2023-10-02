Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Turistas são levados por onda ao fazerem selfie em praia do RJ
Susto!

Turistas são levados por onda ao fazerem selfie em praia do RJ

As vítimas receberam os primeiros-socorros e foram encaminhadas por uma ambulância para o Hospital Miguel Couto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2023 às 14:59

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 14:59

Vídeo flagrou momento em que turistas se afogam no Rio de Janeiro
Vídeo flagrou momento em que turistas se afogam no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | @tiaggolobo
Dois turistas foram arrastados por uma onda quando tiravam fotos em praia do Rio de Janeiro. Naturais de Petrópolis (RJ), eles foram resgatados do mar por dois guarda-vidas que patrulhavam a orla. O caso aconteceu no domingo (1º), na Pedra do Arpoador, na altura da praia do Diabo.
O homem e a mulher faziam fotos e o mar estava agitado. As vítimas receberam os primeiros-socorros e foram encaminhadas por uma ambulância para o Hospital Miguel Couto, informou o Corpo de Bombeiros.
"É importante ressaltar que o local do acidente conta com placa indicativa de risco e que os militares já haviam alertado o grupo sobre o perigo", diz a nota.
Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento do resgate. Não há detalhes sobre a idade ou nome das vítimas.
Nas imagens, é possível ver que um dos turistas consegue se aproximar da área das pedras e retirado da água. O outro fica em alto mar e é resgatado na sequência, mas precisa ser reanimado, segundo a pessoa que gravou as imagens.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro (RJ) Turista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados