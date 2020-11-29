TSE substitui 194 urnas nas primeiras horas de votação

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) precisou substituir 194 urnas eletrônicas nas primeiras horas de votação no segundo turno das eleições. A quantidade equivale a 0,13% das urnas disponíveis aos eleitores. A informação foi divulgada no primeiro boletim do dia do TSE, que atualiza informações a cada duas horas.

194 urnas foram substituídas nas primeiras horas de votação deste domingo (29) Crédito: Carlos Alberto Silva

O tribunal tem disponíveis mais de 48 mil urnas de contingência, quantidade que é quase a metade das urnas instaladas nas seções de votação. A maioria das urnas substituídas até agora está em São Paulo (65), Rio de Janeiro (56), Ceará (15) e Sergipe (14). O Ministério da Justiça e Segurança Pública também divulga boletins de duas em duas horas neste segundo turno. A pasta coordena ações integradas de órgãos de segurança e investigação.