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URNAS SUBSTITUÍDAS

TSE substitui 194 urnas nas primeiras horas de votação

A quantidade equivale a 0,13% das urnas disponíveis aos eleitores

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 11:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 11:42
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) precisou substituir 194 urnas eletrônicas nas primeiras horas de votação no segundo turno das eleições. A quantidade equivale a 0,13% das urnas disponíveis aos eleitores. A informação foi divulgada no primeiro boletim do dia do TSE, que atualiza informações a cada duas horas.
Urnas eletrônicas
194 urnas foram substituídas nas primeiras horas de votação deste domingo (29) Crédito: Carlos Alberto Silva
O tribunal tem disponíveis mais de 48 mil urnas de contingência, quantidade que é quase a metade das urnas instaladas nas seções de votação. A maioria das urnas substituídas até agora está em São Paulo (65), Rio de Janeiro (56), Ceará (15) e Sergipe (14). O Ministério da Justiça e Segurança Pública também divulga boletins de duas em duas horas neste segundo turno. A pasta coordena ações integradas de órgãos de segurança e investigação.

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O segundo boletim do dia, divulgado às 9h, registra a ocorrência de dois casos de boca de urna, um de compra de votos e 83 de desobediência a ordens da Justiça Eleitoral. Também houve uma apreensão de dinheiro, dez eleitores presos e 26 casos de desinformação sobre o processo eleitoral.

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