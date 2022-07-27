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Eleições 2022

TSE referenda evento virtual do MDB e votação será secreta

Pela primeira vez na história do partido, convenção presidencial será no formato virtual; senadora Simone Tebet (MS) deve ser  confirmada como candidata à Presidência
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jul 2022 às 09:07

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 09:07

A senadora Simone Tebet (MS) deve ser homologada nesta quarta-feira, 27, com o apoio da maioria do MDB, como candidata à Presidência da República. A convenção, virtual, ocorre após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, indeferir pedido para adiar o evento.
Senadora Simone Tebet, pré-candidata à Presidência da República
Senadora Simone Tebet, pré-candidata à Presidência da República Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O pedido havia sido feito pelo prefeito de Cacimbinhas (AL), Hugo Wanderley, aliado do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Segundo integrantes da ala pró-Lula no MDB, o movimento de Renan foi um ato isolado e um gesto para "mostrar serviço" ao ex-presidente. Os diretórios emedebistas estão liberados para apoiar quem quiser nos Estados.
Pela primeira vez na história do MDB, uma convenção presidencial será no formato virtual, o que gerou protestos de integrantes da sigla. O voto será secreto e o encontro será transmitido ao vivo pelo YouTube.

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