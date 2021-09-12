Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Trump diz que adora Bolsonaro e elogia 'trabalho duro' dele
Em transmissão esportiva

Trump diz que adora Bolsonaro e elogia 'trabalho duro' dele

O ex-presidente Donald Trump fez o elogio durante combate de MMA em que foi um dos comentaristas; comentário foi divulgado em uma rede social conservadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 set 2021 às 16:33

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 16:33

25/09/2019 - Nova York - EUA - Em encontro rápido, Trump cumprimentou e elogiou discurso de Bolsonaro, na abertura da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York
O ex-presidente Donald Trump  e Jair Bolsonaro se cumprimentam em registro de 2019  Crédito: Alan Santos/PR/Flickr
O ex-presidente americano Donald Trump elogiou o brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) na madrugada deste domingo (12), durante combate entre o pugilista Evander Holyfield e o lutador de MMA brasileiro Vitor Belfort.
Trump foi um dos comentaristas do evento, realizado na Flórida (EUA).
"Eu adoro o presidente do Brasil, devo dizer. Ele e seu filho (Eduardo Bolsonaro) são pessoas ótimas, e ele trabalha tão duro, trabalha tão duro, ajudando as pessoas, e espero que ele fique bem", afirmou o ex-presidente.
O vídeo foi divulgado por Jason Miller, ex-assessor de Trump, na rede social conservador Gettr, criada por ele.
Na semana passada, Miller esteve no Brasil para participar de uma conferência conservadora, e foi questionado pela Polícia Federal durante três horas no inquérito que investiga a possível existência de uma milícia digital.
O combate terminou com vitória por nocaute do brasileiro sobre o ex-campeão mundial de boxe.

LEIA MAIS 

Afirmando fraudes em eleições, Bolsonaro é o Donald Trump brasileiro

Pacheco espera que nota de Bolsonaro represente a tônica entre Poderes

TCU suspende aditivo de contrato de empresa investigada pela CPI da Covid

Após nota, bolsonaristas foram da decepção à narrativa combinada em menos de 24 horas

Aposta de Bolsonaro, Tarcísio admite disputar o Senado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca
Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados