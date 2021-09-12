Trump diz que adora Bolsonaro e elogia 'trabalho duro' dele

O ex-presidente Donald Trump e Jair Bolsonaro se cumprimentam em registro de 2019 Crédito: Alan Santos/PR/Flickr

O ex-presidente americano Donald Trump elogiou o brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) na madrugada deste domingo (12), durante combate entre o pugilista Evander Holyfield e o lutador de MMA brasileiro Vitor Belfort.

Trump foi um dos comentaristas do evento, realizado na Flórida (EUA).

"Eu adoro o presidente do Brasil, devo dizer. Ele e seu filho (Eduardo Bolsonaro) são pessoas ótimas, e ele trabalha tão duro, trabalha tão duro, ajudando as pessoas, e espero que ele fique bem", afirmou o ex-presidente.

O vídeo foi divulgado por Jason Miller, ex-assessor de Trump, na rede social conservador Gettr, criada por ele.

Na semana passada, Miller esteve no Brasil para participar de uma conferência conservadora, e foi questionado pela Polícia Federal durante três horas no inquérito que investiga a possível existência de uma milícia digital.