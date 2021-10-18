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Em contêiner

Trio é preso por tentar esconder 184 kg de cocaína no porto de Santos

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (17); segundo informações da Polícia Federal, droga teria como destino o porto de Antuérpia, em Flandes, na Bélgica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2021 às 15:42

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 15:42

Porto de Santos
Além da Polícia Federal, a ação, que ocorreu em um dos terminais do porto, também contou com a presença da Guarda Portuária de Santos. Crédito: Divulgação Portal Governo Brasil
Três homens que tentavam colocar sacolas com cocaína em um contêiner no porto de Santos (77 km de SP) foram presos por agentes da PF (Polícia Federal). O caso ocorreu na madrugada deste domingo (17).
A PF afirmou que dentro das sacolas apreendidas havia 184 quilos de cocaína. A droga teria como destino o porto de Antuérpia, em Flandes, na Bélgica. Além da Polícia Federal, a ação, que ocorreu em um dos terminais do porto, também contou com a presença da Guarda Portuária de Santos.
O trio preso foi encaminhado para o sistema prisional, e devem responder o processo junto à Justiça Federal, segundo a instituição policial.
De acordo com a PF, o crime de tráfico de drogas tem penas previstas entre cinco e quinze anos de reclusão. No entanto, devido a transnacionalidade do delito, incide sobre essa pena a agravante de um sexto a dois terços da pena.

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