Helicóptero com quase 300 kg de cocaína cai em fazenda no Pantanal

Helicóptero com 278,51 kg de cocaína caiu em uma fazenda na região do Pantanal, em Poconé (MT). Crédito: Ciopaer/MT

Um helicóptero com 278,51 kg de cocaína caiu em uma fazenda na região do Pantanal, em Poconé (MT), neste domingo (1º). O helicóptero foi encontrado tombado e com sacos de droga ao redor. Não havia vítimas no local. No sábado (31), uma operação similar apreendeu uma aeronave com 324 kg de cocaína.

O helicóptero (de asa rotativa modelo Robson R44) foi encontrada durante uma operação da Polícia Federal para combater organizações criminosas envolvidas com tráfico internacional de drogas realizado por via aérea.

A ação contou com a ajuda do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas), que localizou a aeronave, da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

Foram feitas buscas por suspeitos de pilotarem o helicóptero em um raio de 10 quilômetros, sem êxito. Todos os pacotes com a substância foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Federal de Cuiabá, que investigará o caso.

O prejuízo total ao crime foi estimado em pouco mais de R$ 7 milhões (R$ 7.375.000,00), sendo R$ 6.950 milhões referentes ao entorpecente e R$ 425 mil relacionados à aeronave.

A apreensão foi a segunda do tipo no final de semana. No sábado, em outra operação contra o tráfico de drogas, uma aeronave que transportava cerca de 324 kg de cocaína também foi apreendida.

A aeronave modelo Cessna 182P foi interceptada pela FAB (Força Aérea Brasileira) e contou com o apoio da Polícia Federal e do Gefron.