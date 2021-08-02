Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Helicóptero com quase 300 kg de cocaína cai em fazenda no Pantanal
Mato Grosso

Helicóptero com quase 300 kg de cocaína cai em fazenda no Pantanal

O helicóptero foi encontrado tombado e com sacos de droga ao redor durante uma operação da Polícia Federal, neste domingo (1°); não havia vítimas no local

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 14:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2021 às 14:39
Helicóptero com quase 300 kg de cocaína cai em fazenda no Pantanal
Helicóptero com 278,51 kg de cocaína caiu em uma fazenda na região do Pantanal, em Poconé (MT). Crédito: Ciopaer/MT
Um helicóptero com 278,51 kg de cocaína caiu em uma fazenda na região do Pantanal, em Poconé (MT), neste domingo (1º). O helicóptero foi encontrado tombado e com sacos de droga ao redor. Não havia vítimas no local. No sábado (31), uma operação similar apreendeu uma aeronave com 324 kg de cocaína.
O helicóptero (de asa rotativa modelo Robson R44) foi encontrada durante uma operação da Polícia Federal para combater organizações criminosas envolvidas com tráfico internacional de drogas realizado por via aérea.
A ação contou com a ajuda do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas), que localizou a aeronave, da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).
Foram feitas buscas por suspeitos de pilotarem o helicóptero em um raio de 10 quilômetros, sem êxito. Todos os pacotes com a substância foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Federal de Cuiabá, que investigará o caso.
O prejuízo total ao crime foi estimado em pouco mais de R$ 7 milhões (R$ 7.375.000,00), sendo R$ 6.950 milhões referentes ao entorpecente e R$ 425 mil relacionados à aeronave.
A apreensão foi a segunda do tipo no final de semana. No sábado, em outra operação contra o tráfico de drogas, uma aeronave que transportava cerca de 324 kg de cocaína também foi apreendida.
A aeronave modelo Cessna 182P foi interceptada pela FAB (Força Aérea Brasileira) e contou com o apoio da Polícia Federal e do Gefron.
O caso aconteceu no distrito de Guariba, no município de Colniza, a 1.022 km de Cuiabá. A mercadoria foi avaliada em R$ 8,7 milhões. A aeronave e entorpecentes foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Porto Velho (RO).

Veja Também

Avião de pequeno porte cai em Guarapari

Avião com vacinas contra a Covid bate em jumentos ao pousar na Bahia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

avião drogas tráfico de drogas Mato Grosso Pantanal Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados