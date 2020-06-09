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Pandemia

Transmissão de Covid-19 por pacientes sem sintomas é 'muito rara', diz OMS

Para Maria Van Kerkhove, infectologista e líder técnica da OMS, deve haver esforços dos governos para identificar e isolar pessoas que apresentam sintomas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 22:18

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 22:18

Arte covid-19 para capa do site
Infectologista da OMS afirmou que pacientes assintomáticos dificilmente transmitem o coronavírus Crédito: Divulgação
A infectologista e chefe do departamento de doenças emergentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, afirmou nesta segunda-feira (8) durante a conferência de imprensa diária sobre o novo coronavírus que a propagação de Covid-19 a partir de pacientes sem sintomas é muito rara.
Segundo a médica, os dados levantados até agora mostram que pessoas que não apresentam os sintomas da doença possuem pouco potencial infectológico para contaminar indivíduos saudáveis. De acordo com a especialista, deve haver esforços dos governos para identificar e isolar pessoas que apresentam sintomas.

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Nós sabemos que existem pessoas que podem ser genuinamente assintomáticas e ter o PCR (teste realizado para detectar a presença do vírus no organismo) positivo. Esses indivíduos precisam ser analisados cuidadosamente para entender a transmissão. Há países que estão fazendo uma análise detalhada desses indivíduos, e eles não estão achando transmissão secundária. É muito rara,, afirmou a médica ao ser questionada por jornalistas.
Ainda segundo Kerkhove, é necessário traçar todos os contatos que pessoas que desenvolveram a doença tiveram com outros indivíduos. A infectologista afirmou ainda que é necessário realizar mais estudos para chegar a uma resposta verdadeira sobre todas as formas de transmissão do novo coronavírus.
Fonte: Agência Brasil

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