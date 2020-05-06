Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Toffoli manda recado: 'Não há solução para a crise fora da democracia'
Política

Toffoli manda recado: 'Não há solução para a crise fora da democracia'

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) abriu a sessão desta quarta-feira (06) com um recado claro ao presidente Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 16:31

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 16:31

Ministro Dias Toffoli durante sessão de encerramento do ano forense no STF
Ministro Dias Toffoli mandou um recado claro ao presidente Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, abriu a sessão desta quarta-feira (06) com um recado claro ao presidente Jair Bolsonaro sobre os ataques recentes ao Supremo. Sem citar o chefe do Executivo, Toffoli lembrou de frase de Hannah Adendt e afirmou que a discordância com decisões da Corte deve ser expressada por recursos legais, não por agressões à corte.
"O poder que não é plural é violência. Na democracia, divergências são equacionadas nas vias institucionais adequadas, preestabelecidas na Constituição, a qual dita as regras do jogo democrático", disse. O ministro ressaltou que as "irresignações" contra decisões do STF devem ocorrer por meio previstos na legislação, "jamais por meio agressões ou de ameaça a esta instituição centenária ou a qualquer de seus ministros".

Veja Também

STF dá 72h para Planalto apresentar gravação de reuniões citadas por Moro

Ministro do STF quer limite a ato monocrático

O ministro cobrou, ainda, coordenação entre os entes das federações e os três Poderes. "É momento de harmonia, de equilíbrio e de ação coordenada entre as instituições e os Poderes da República", disse.  
No fim do seu discurso, Toffoli mais uma vez reiterou a importância de respeitar os valores democráticos. "Não há solução para as crises fora da legalidade constitucional e da democracia, ambas salvaguardadas pelo Supremo Tribunal Federal", encerrou.

RELAÇÃO ABALADA

A relação entre o STF e o Palácio do Planalto ficou abalada após o ministro Alexandre de Moraes suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Bolsonaro classificou a decisão como "política" e questionou se Moraes chegou ao Supremo por ser amigo do ex-presidente Michel Temer, que o indicou para o cargo.
"Eu não engoli essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. Não é essa a forma de tratar o chefe do Executivo. Tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma 'canetada', dizendo em impessoalidade? Quase tivemos uma crise institucional. Faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição", disse o presidente.
Esta é a primeira vez que Toffoli faz uma defesa clara do colega de STF. Semana passada, ministros rebateram as afirmações de Bolsonaro, mas o presidente do Supremo havia se limitado a elogiar Moraes. Nesta quarta-feira, o presidente da corte também se solidarizou com jornalistas que foram agredidos no último domingo (3) em manifestações de apoiadores do chefe do Executivo. Toffoli ainda não tinha comentado o episódio.
"Gostaria de deixar registrado na ata desta 10ª Sessão Ordinária do Plenário, o nosso repúdio a todo e qualquer tipo de agressão aos profissionais da imprensa, devendo a conduta dos agressores ser devidamente apurada pelas autoridades competentes. Sem imprensa livre, não há liberdade de expressão e de informação. Sem imprensa livre, não há democracia", pontuou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Moro conclui depoimento e fica mais de 8h na Polícia Federal

Bolsonaro acena ao Supremo e diz que brevemente Ramagem será diretor da Polícia Federal

Bolsonaro reavalia nomes para pasta da Justiça e Polícia Federal

Análise: não se dobra uma instituição tão forte quanto a Polícia Federal

Bolsonaro exonera Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim
Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES
Imagem de destaque
9 receitas com proteínas para ajudar no ganho de massa muscular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados