Toffoli diz: Colocar o povo em casa sem garantias é falta de discernimento

O ministro Dias Toffoli Crédito: Nelson Jr/STF

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, disse que a medida provisória publicada na madrugada desta segunda-feira (23) mostrava falta de discernimento do governo.

Trecho da MP dava às empresas a permissão de suspender contratos de trabalho por quatro meses -o que foi revogado no início da tarde pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Você colocar o povo dentro de casa, com medo, e sem remuneração, sem garantia, é falta de discernimento", afirmou Toffoli à reportagem.