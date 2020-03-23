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Presidente do STF

Toffoli diz: Colocar o povo em casa sem garantias é falta de discernimento

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, disse que a medida provisória publicada na madrugada desta segunda-feira (23) mostrava falta de discernimento do governo

Publicado em 23 de Março de 2020 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 17:35
O ministro Dias Toffoli é o presidente do STF
O ministro Dias Toffoli  Crédito: Nelson Jr/STF
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, disse que a medida provisória publicada na madrugada desta segunda-feira (23) mostrava falta de discernimento do governo.
Trecho da MP dava às empresas a permissão de suspender contratos de trabalho por quatro meses -o que foi revogado no início da tarde pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
"Você colocar o povo dentro de casa, com medo, e sem remuneração, sem garantia, é falta de discernimento", afirmou Toffoli à reportagem.
"O presidente [Bolsonaro] agiu bem em suspender e para pensar em uma maneira de resolver esses problemas", completou.

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