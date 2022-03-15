Testes rápidos positivos para covid em farmácia caem mais de 64% em fevereiro, diz Abrafarma

O número de testes rápidos feitos no varejo farmacêutico que deram resultado positivo para covid-19, caiu 64,52% em fevereiro em relação ao mês anterior. As confirmações passaram de 984.650, em janeiro, para 349.287. Os dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) também indicam queda de positivações nos primeiros dias de março.

Teste rápido de coronavírus. Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação

"Mas o alerta ainda deve persistir, pois muitas pessoas podem ter esticado o descanso de carnaval e geraram uma demanda represada", advertiu, em nota, o CEO da Abrafarma Sérgio Mena Barreto. "Além disso, a proporção de casos por região é destoante, com Estados como Paraná, 22%, e Rio Grande do Sul, 26%, muito acima da média nacional."

Em janeiro deste ano, as farmácias realizaram mais de 2,46 milhões de testes rápidos, com cerca de 30,51% confirmando a infecção pelo coronavírus. No mês seguinte, o número de testagens ultrapassou 1,14 milhão. Os positivos representaram 39,87% delas.

Mesmo que o mês passado tenha representado uma queda nas positivações, o número ainda é alto em comparação a registros anteriores. Para se ter uma ideia, nos mesmos meses do ano passado, a taxa foi de, respectivamente, 19,62% e 23,65%. O número de testes em janeiro de 2021 foi de 682.273 (133.877 positivos), e em fevereiro, 716.245 (169.412).

A taxa de testes positivos teve tendência de queda de abril até novembro de 2021. Em dezembro do ano passado, o valor cresceu 8 pontos porcentuais em relação ao mês anterior. Esse aumento foi acompanhado pelo recrudescimento do número de testes feitos entre os dois meses. No mês natalino foram 831810 (17,3% positivos) em comparação aos 539063 (9,3%) feitos em novembro.

Sob efeito da Ômicron, a explosão nos diagnósticos positivos se deu em janeiro. Comparado a dezembro, o aumento no número de positivações foi de 580,38%. O primeiro mês de 2022 foi marcado pela alta demanda por testes, o que levou a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) a recomendar parar de testar casos leves da doença e farmácias a interromperem agendamentos para os exames.

A Abrafarma, ainda, disse que nos primeiros dias de março houve 19.429 confirmações. Mais de 126 mil testes já foram feitos neste mês. "O porcentual de 15,32% (de positivos), metade do indicador de fevereiro, significa uma retomada do patamar anterior às festas de fim de ano em 2021", destacou, em nota.