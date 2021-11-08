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Detalhes da tragédia

Testemunhas dizem que avião com Marília Mendonça caiu rodopiando

Funcionários do local onde aeronave caiu dizem que ela estava voando baixo e caiu rodopiando, depois de bater num cabo da linha de transmissão de energia

Publicado em 

08 nov 2021 às 14:22

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:22

Aeronáutica investigará as causas do acidente que matou a cantora Marília Mendonça
Aeronáutica investigará as causas do acidente que matou a cantora Marília Mendonça Crédito: Montagem/ Reuters/ Folhapress
Na última sexta-feira (5), um acidente de avião matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas, em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais. Testemunhas disseram que o avião caiu rodopiando, depois de bater num cabo da linha de transmissão de energia, e o Fantástico, da Rede Globo, foi até o local onde ocorreu a tragédia para mostrar em detalhes de como tudo aconteceu.
Funcionários da propriedade onde o avião caiu foram as primeiras testemunhas do acidente. Um deles contou que foi o patrão que ligou para o Corpo de Bombeiros e alertou sobre a queda da aeronave na cachoeira. Antes da chegada das equipes de resgate, moradores da região se aproximaram.
"Foi uma zoeira muito forte, né? Eu sabia que tinha um avião passando. Como estamos acostumados aos aviões passar aqui, só pensei: nossa, tá muito baixo, né? Esse avião está voando muito baixo. Eu olhei para cima, aí ele já veio rodando, girando, rodando e pum, caiu", relembrou a doméstica Dila Santos em entrevista à TV Globo.
O caseiro José Antonio da Silva fez o mesmo relato de Dila: "Eu estava no terreiro da minha casa, descarregando o carro, quando ouvi um barulho. Aí eu olhei para cima e vi um avião vindo daquela rede lá, daquela torre lá. Ele veio girando e depois ele embicou para cá, para baixo já girando, tipo um jacaré quando pega uma presa".
O soldado Rafael Libardi foi o primeiro bombeiro a entrar no avião e falou sobre os procedimentos adotados. O primeiro deles foi amarrar o avião ao tronco de uma árvore, para garantir a segurança.
"Me aproximei do avião, a porta do avião já estava aberta. Eu chamava, tentava verbalizar, tentava buscar uma resposta de alguém. Aí que eu fui me dar conta que realmente era Marília Mendonça", relembra.
O médico do Samu, Kleyton Ferreira de Carvalho, foi quem constatou a morte dos ocupantes: "A aeronave estava bastante quebrada, tinha bastante destroços na aeronave, a bagagem estava sobre as vítimas. E, prontamente, eu fui em cada um para verificar se tinha sinais vitais, se estariam vivos, né? Eu reconheci que já estavam em óbitos, e aí depois que eu verifiquei todos os sinais vitais, e saí da aeronave".
A equipe do Fantástico também conversou com pilotos experientes, que avaliaram as circunstâncias da tragédia, e ajudaram a entender o que pode ter acontecido. No local do acidente, um detalhe chamou atenção: a fuselagem da aeronave estava relativamente preservada.
Em Caratinga, os destroços do avião já foram retirados do local do acidente e devem ser levados ao Rio de Janeiro nesta segunda (8).

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