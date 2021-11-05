Neymar lamenta a morte da amiga Marília Mendonça: "Me recuso a acreditar"

Morreu na tarde desta sexta-feira (05) Marilia Mendonça, aos 26 anos. A cantora sertaneja sofreu um acidente aéreo na serra de Caratinga, em Minas Gerias, estado onde faria shows neste fim de semana. Pelas redes sociais, seu amigo Neymar se mostrou incrédulo com a notícia.
"Me recuso acreditar, me recuso", postou o jogador, com emoji de choro.
Os seguidores de Neymar nas redes sociais também lembraram o dia em que a cantora, que era flamenguista, fez uma surpresa para o craque no aniversário dele em 2019, em Paris, aparecendo na hora dos parabéns com um bolo.
Além de Neymar, clubes e outros jogadores já começaram a se manifestar com condolências pelas redes sociais pela morte da cantora fazia um enorme sucesso no Brasil.