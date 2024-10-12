Temporal em SP deixa ao menos sete mortos

Em Bauru, no interior do Estado, três pessoas e um cachorro morreram por volta das 18h após serem atingidos por um muro que colapsou com a força do vento e da chuva no bairro Samambaia. Já na capital, uma árvore caiu em uma feira na Rua Professor Nina Stocco, em Campo Limpo, na zona sul, atingindo duas pessoas. Uma vítima teve o óbito constatado pelo médico do Samu no local. A outra foi socorrida ao pronto-socorro da região.