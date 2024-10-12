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Caos

Temporal em SP deixa ao menos sete mortos

Segundo a Enel, de 2,1 milhões afetados, 1,6 milhão de clientes seguiam sem luz cerca de 14 horas após o temporal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 out 2024 às 15:01

Publicado em 12 de Outubro de 2024 às 15:01

Chuvas tem causado estragos em diversos bairros de São Paulo
Chuvas têm causado estragos em diversos bairros de São Paulo Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress
O temporal que atingiu São Paulo na noite de sexta-feira (11) teve vento recorde superior a 100 km/h, deixou 2,1 milhões moradores sem energia e matou ao menos sete pessoas, segundo a Defesa Civil estadual.
Em Bauru, no interior do Estado, três pessoas e um cachorro morreram por volta das 18h após serem atingidos por um muro que colapsou com a força do vento e da chuva no bairro Samambaia. Já na capital, uma árvore caiu em uma feira na Rua Professor Nina Stocco, em Campo Limpo, na zona sul, atingindo duas pessoas. Uma vítima teve o óbito constatado pelo médico do Samu no local. A outra foi socorrida ao pronto-socorro da região.
Na Grande São Paulo, uma pessoa morreu em Diadema, de acordo com a Defesa Civil, atingida por uma árvore, e outra ficou ferida por um galho. Já em Cotia, segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram após o desabamento de um muro. Elas chegaram a ser socorridas inconscientes e em estado grave, mas não resistiram. Uma terceira vítima sofreu escoriações e também foi atendida, mas passa bem.
Segundo a Enel, de 2,1 milhões afetados, 1,6 milhão de clientes seguiam sem luz cerca de 14 horas após o temporal. De acordo com a Defesa Civil estadual, rajadas de 107 km/h em Interlagos, na zona sul, da capital foram as mais fortes já registradas desde 1995 pelo órgão. A velocidade do vento superou os 103,7 km/h de 3 de novembro do ano passado, até então a marca mais alta.

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