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Chuva em MG

Temporal causa danos em Minas Gerais e Defesa Civil faz alerta

O Rio Maracujá, em Ouro Preto, transbordou e deixou moradores ilhados. Ao menos 25 famílias precisaram ser resgatadas pela Defesa Civil com a ajuda de tratores. Algumas pessoas ficaram nos telhados de suas casas para fugir da inundação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2021 às 12:52

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 12:52

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte (MG) na noite desta segunda-feira (18) alagou ruas e avenidas e levou a Defesa Civil a emitir um alerta para risco geológico alto na cidade. Segundo o comunicado, a tendência é de mais temporais nas próximas horas. O alerta é válido até quarta-feira (20).
A Rua Joaquim Silvério, que fica no bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte: alagamento
A Rua Joaquim Silvério, que fica no bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte: alagamento Crédito: Reprodução/TV Globo
Os pontos de alagamento desta segunda deixaram o trânsito mais lento e provocaram o bloqueio da região afetada pelo córrego do Ferrugem e ribeirão Arrudas. O retorno do shopping Ponteio também foi fechado devido ao alagamento do local.
A Empresa de Transportes e Trânsito informou queda de árvore e entulho em ruas e avenidas após o temporal. Na Via Expressa, região noroeste da cidade, motoristas ficaram presos em carros por causa do alagamento e bombeiros foram acionados para ajudar.
Segundo a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), houve queda de energia em alguns bairros.
ALERTA
De acordo com a Defesa Civil, alguns sinais de alerta devem ser observados para evitar ser vítima de deslizamentos: trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base de barrancos e inclinação de postes ou árvores.

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Choveu forte também em Cachoeira do Campo e Amarantina, distritos de Ouro Preto (a 100 km de Belo Horizonte). O rio Maracujá transbordou e deixou moradores ilhados. Ao menos 25 famílias precisaram ser resgatadas pela Defesa Civil da cidade, com a ajuda de tratores. Algumas pessoas estavam nos telhados de suas casas para fugir da inundação. Além disso, imóveis foram destelhados e ruas danificadas.
"Faremos o levantamento de todo esse prejuízo e envolveremos secretarias para voltar à normalidade", disse o coordenador da Defesa Civil, Neri Moutinho.
Segundo a Prefeitura de Ouro Preto, uma tromba d'água atingiu a região e em pouco tempo foram registrados aproximadamente 200 mm de chuva.
A Defesa Civil de Ouro Preto pediu a ajuda do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e da Defesa Civil de Itabirito para resgatar os moradores.

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