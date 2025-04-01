Temporal causa alagamentos e quedas de árvores em Porto Alegre

Destruição se estendeu pela cidade de Porto Alegre Crédito: Gustavo Foster/ g1 RS

O temporal que atingiu Porto Alegre na tarde desta segunda-feira (31) causou alagamentos, quedas de árvores e destelhamentos na cidade. A recepção do Hospital de Pronto Socorro, no bairro Bom Fim, foi alagada. Também houve infiltração no segundo andar, na ala da pediatria do hospital.



As estações de tratamento de água Moinhos de Vento, Menino Deus, Ilhas, São João e Belém Novo ficaram sem energia elétrica. A prefeitura informou a possibilidade de falta de água ou baixa pressão em todas as regiões da cidade.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) registrou um bloqueio total e dois parciais do trânsito devido à queda de árvores e galhos. Quatorze cruzamentos ficam com semáforos fora de operação durante a tarde.

A ventania atingiu 110 km/h na região do aeroporto Salgado Filho. Até as 17h40 o volume de chuva foi de 40 milímetros na capital gaúcha.

O governo do Rio Grande do Sul determinou que a Defesa Civil, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil reforçassem as equipes nas ruas para apoiar as ações de desobstrução e assistência à população.