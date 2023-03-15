TCU manda Bolsonaro devolver joias sauditas e armas em até 5 dias

A medida foi sugerida pelo ministro Augusto Nardes, relator do caso. Ele reformulou a decisão cautelar que ele mesmo havia dado, na última quinta-feira (9), que permitiu que Bolsonaro ficasse com a guarda do material, com a proibição do uso e da venda dos artigos de luxo enviados a ele por intermédio do ex-ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia).

Um segundo pacote de joias trazidas da Arábia Saudita foi incorporadaoao acervo privado de Bolsonaro Crédito: Reprodução

A defesa de Bolsonaro havia mandado ofício ao TCU na segunda-feira (13) pedindo que o tribunal ficasse com os artigos até que acabassem as investigações, determinando a designação de data e local para sua apresentação.

Nardes, no entanto, afirmou que não há jurisprudência da corte para que o tribunal receba as joias e que tal ação não seria cabível ao tribunal. O voto foi seguido pelos demais ministros, que ainda pedem que Bolsonaro encaminhe o comprovante de entrega do material à secretaria-geral da Presidência.

Os ministros também avaliaram que o material não deve ficar com a Receita Federal.

O ex-presidente também enviou ofício à Polícia Federal dizendo que está à disposição do órgão para prestar depoimento sobre o caso. A defesa de Bolsonaro argumentou que tomou a decisão diante das notícias publicadas em veículos de imprensa, "mesmo sem poder afirmar a fidedignidade da informação, já que não recebeu qualquer intimação ou teve ciência de forma oficial, senão pelos veículos de imprensa".