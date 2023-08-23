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Novos ministros

STJ define listas para três vagas no tribunal; capixaba está na disputa

O advogado Luiz Cláudio Allemand foi um dos mais votados e está incluído na lista de indicados enviada para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 ago 2023 às 19:06

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 19:06

Luiz Cláudio Allemand durante sessão do Conselho Federal da OAB
Luiz Cláudio Allemand está cotado para assumir uma das vagas do STJ Crédito: Reprodução/OAB
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu nesta quarta-feira (23) duas listas de candidatos para três vagas de ministros do tribunal, entre os quais o advogado capixaba Luiz Cláudio Allemand. As sugestões dos nomes para compor o STJ serão enviadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antes de tomar posse, os escolhidos deverão passar por sabatina no Senado.
A primeira lista é composta pelos desembargadores federais Carlos Vieira von Adamek, José Afrânio Vilela, Elton Martinez Carvalho Leme e Teodoro Silva Santos.
A segunda lista é formada por três nomes da advocacia. Os mais votados foram Luiz Cláudio Allemand, do Espírito Santo, Daniela Teixeira e Otavio Luiz Rodrigues Junior. 
As vagas para o tribunal foram abertas após o falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino e as aposentadorias dos ministros Jorge Mussi e Felix Fischer.
Não há prazo para Lula decidir sobre as indicações.

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