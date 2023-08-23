STJ define listas para três vagas no tribunal; capixaba está na disputa

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu nesta quarta-feira (23) duas listas de candidatos para três vagas de ministros do tribunal, entre os quais o advogado capixaba Luiz Cláudio Allemand. As sugestões dos nomes para compor o STJ serão enviadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antes de tomar posse, os escolhidos deverão passar por sabatina no Senado.
A primeira lista é composta pelos desembargadores federais Carlos Vieira von Adamek, José Afrânio Vilela, Elton Martinez Carvalho Leme e Teodoro Silva Santos.
A segunda lista é formada por três nomes da advocacia. Os mais votados foram Luiz Cláudio Allemand, do Espírito Santo, Daniela Teixeira e Otavio Luiz Rodrigues Junior.
As vagas para o tribunal foram abertas após o falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino e as aposentadorias dos ministros Jorge Mussi e Felix Fischer.
Não há prazo para Lula decidir sobre as indicações.