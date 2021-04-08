STF retoma julgamento sobre missas e cultos presenciais na pandemia

O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, votou a favor das restrições para combater o coronavírus afirmando que o Brasil se tornou um "pária internacional" no combate à Covid-19. Kassio Nunes Marques, nomeado para a Corte pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), se posiciona nesta quinta. Em decisão liminar (provisória), ele já determinou a abertura de igrejas em Belo Horizonte (MG), mesmo diante do cenário de agravamento da pandemia.