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Covid-19

STF retoma julgamento sobre missas e cultos presenciais na pandemia

Acompanhe ao vivo o julgamento realizado no plenário da Corte. Tema começou a ser debatido na quarta-feira (07)

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 14:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2021 às 14:36
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Gil Ferreira/SCO/STF
Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, nesta quinta-feira (08), o julgamento sobre a liberação de cultos e missas presenciais, nas igrejas, em meio à pandemia de Covid-19. O julgamento começou na quarta (07).
O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, votou a favor das restrições para combater o coronavírus afirmando que o Brasil se tornou um "pária internacional" no combate à Covid-19. Kassio Nunes Marques, nomeado para a Corte pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), se posiciona nesta quinta. Em decisão liminar (provisória), ele já determinou a abertura de igrejas em Belo Horizonte (MG), mesmo diante do cenário de agravamento da pandemia.

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