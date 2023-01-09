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Reconstrução do plenário

STF quer reconstruir prédio vandalizado por golpistas até o fim do mês

Edifício-sede está passando por perícia nesta segunda (9) e permanecerá fechado até a conclusão dos trabalhos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2023 às 18:53

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 18:53

STF (Supremo Tribunal Federal) prevê concluir a restauração do plenário, danificado na invasão de manifestantes golpistas, até o fim do recesso do Judiciário. A próxima sessão presencial está mantida para 1º de fevereiro.
O edifício-sede está passando por perícia nesta segunda-feira (9) e permanecerá fechado até a conclusão dos trabalhos. Os anexos 1 e 2, onde funcionam o restaurante e os gabinetes, seguem funcionando normalmente.
Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto
Bolsonaristas invadiram prédios do Congresso, STF e Palácio do Planalto na tarde do último domingo (8) Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A presidente do STF, ministra Rosa Weber, disse que Suprema Corte "não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao Estado democrático de Direito".
Em nota, ela disse que "o edifício-sede do STF, patrimônio histórico dos brasileiros e da humanidade, foi severamente destruído por criminosos, vândalos e antidemocratas".
"Lamentavelmente, o mesmo ocorreu no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. As sedes dos três Poderes foram vilipendiadas. O Brasil viveu neste domingo uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia", afirmou.

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