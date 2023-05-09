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Ataquem em Brasília

STF julga mais 250 denunciados por atos golpistas de 8 de janeiro

Moraes aceitou a denúncia contra quarto grupo de investigados por ataques a ; Corte já tornou réus 550 pessoas; entre elas 8 capixabas
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 mai 2023 às 08:08

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 08:08

Supremo Tribunal Federal (STF) começou julgar denúncias contra mais 250 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. É o quarto grupo de investigados, totalizando 800 das 1,3 mil denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).
O julgamento virtual foi iniciado à meia-noite e será finalizado na segunda-feira (15). Na modalidade virtual, os ministros depositam os votos em um sistema eletrônico e não há deliberação presencial.
Atos antidemocráticos em Brasília, em 8 de janeiro
Atos antidemocráticos em Brasília, em 8 de janeiro Crédito: Joedson Alves/Agência Brasil
O primeiro voto foi proferido pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, que se manifestou a favor das acusações pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de estado, dano qualificado e incitação ao crime.
Se a maioria dos ministros aceitar as denúncias, os acusados passarão a responder a uma ação penal e se tornam réus no processo, podendo ser condenados ou absolvidos ao final da tramitação.
Até o momento, a Corte tornou réus 550 investigados, entre eles oito capixabas.

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