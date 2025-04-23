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Processo penal

STF intima Bolsonaro no hospital após ex-presidente fazer live internado

Supremo disse que esperava "data adequada" para aviso sobre início do processo penal por tentativa de golpe

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 15:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2025 às 15:45
BRASÍLIA - Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, uma oficial de Justiça entrou na UTI do hospital DF Star, em Brasília, nesta quarta-feira (23) para intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o início do processo penal sob a acusação de tentativa de golpe de Estado em 2022.
O STF (Supremo Tribunal Federal) informou, em nota, que esperava uma "data adequada" para que a intimação pessoal fosse feita a Bolsonaro – internado desde sexta-feira (11) e submetido a cirurgia no estômago.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de transmissão ao vivo do hospital com seus filhos Carlos, Eduardo e Flávio, e o piloto Nelson Piquet
Jair Bolsonaro participou transmissão ao vivo do hospital com seus filhos Carlos, Eduardo e Flávio e o piloto Nelson Piquet Crédito: Jair Bolsonaro/YouTube/Reprodução
Bolsonaro, porém, deu uma entrevista na segunda (21) por vídeo ao SBT Brasil, da cama de seu quarto de UTI, e na terça-feira (22) participou de live em que conversou com Flávio BolsonaroEduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, seus filhos. O ex-piloto Nelson Piquet também participou.
"A divulgação de live realizada pelo ex-presidente na data de ontem (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23/4)", disse o Supremo.
A transmissão na terça (22) foi promovida pelos filhos de Bolsonaro para vender capacetes de grafeno de marca lançada recentemente, da qual Jair quanto Flávio são sócios.
Na live, eles aproveitaram para falar sobre o que consideram "perseguição política" contra o ex-presidente e criticar Moraes.
Bolsonaro foi internado em 13 de abril para tratar complicações recorrentes desde a facada sofrida em 2018. Ele passou por uma cirurgia de 12 horas.

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Carlos Bolsonaro Eduardo Bolsonaro Flavio Bolsonaro Jair Bolsonaro STF Política Alexandre de Moraes
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