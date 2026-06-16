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Condenado por coação

STF fixa pena de Eduardo Bolsonaro em 4 anos e 2 meses em regime semiaberto

Primeira Turma do Supremo também tornou o ex-deputado inelegível, determinou o pagamento de R$ 162.100 e decretou a perda do cargo dele como escrivão da Polícia Federal

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 19:32

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

16 jun 2026 às 19:32
Eduardo Bolsonaro, ex-deputado
Eduardo Bolsonaro foi condenado por tentar influenciar os EUA a adotarem sanções e tarifas contra o Brasil Marcos Corrêa/PR

BRASÍLIA - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou em 4 anos e 2 meses a pena do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, condenado nesta terça-feira (16) por coação no curso do processo. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto. Além disso, o colegiado determinou o pagamento de R$ 162.100.

Ao apresentar a dosimetria, o relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmou haver "no mínimo nove momentos" de coação no curso do processo atribuídos ao parlamentar cassado. Por isso, entendeu que a pena base (inicialmente proposta em 2 anos e 6 meses) deveria ser aumentada em dois terços.

"Não há nenhuma dúvida de que coação no curso do processo sempre é um crime grave contra a administração da Justiça, mas as circunstâncias deste caso são mais graves porque houve uma atuação de um ex-deputado federal em um governo estrangeiro atuando contra as instituições brasileiras, levando informações sigilosas a autoridades norte-americanas e insistindo na coação para favorecer seu próprio pai", disse Moraes.

O STF também decretou a perda do cargo de Eduardo como escrivão da Polícia Federal (PF) e declarou sua inelegibilidade nos termos da Lei da Ficha Limpa – por oito anos, contados a partir do término do cumprimento da pena.

Eduardo foi condenado por tentar influenciar o governo dos Estados Unidos a adotar sanções e tarifas contra o Brasil e contra autoridades do Judiciário, com o objetivo de frear o julgamento de Jair Bolsonaro no STF.

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