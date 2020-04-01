Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • SP tem fila de 201 exames de Covid-19 de pessoas que já morreram
Coronavírus no Brasil

SP tem fila de 201 exames de Covid-19 de pessoas que já morreram

A fila de espera  pode elevar o número de mortes causas pelo novo coronavírus, que era de 136 até a última terça (31)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 15:32

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 15:32

Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) Crédito: CDC/ Unsplash
O estado de São Paulo tem 201 exames de Covid-19 de pessoas que já morreram na fila para serem analisados, o que deve elevar o número de mortes causas pelo novo coronavírus, que era de 136 até a última terça (31). Duzentos e um é também o número de mortes confirmadas em todo o Brasil.
No total, incluindo os de pessoas que já morreram, há 16 mil testes de coronavírus represados em SP, informou o governo do estado nesta quarta (1º)
"Uma parcela desses 201 óbitos acumulados vai dar positivo. São pessoas que estavam com Covid-19 e que não foram confirmados na época do óbito, vai ser agora", afirmou o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O índice de casos suspeitos que se confirmam, no entanto, é baixo, afirmou o secretário.
O Instituto Adolfo Lutz tem capacidade para processar 1.200 testes por dia. Para baixar a fila, o Centro Estadual de Análises Clínicas, do governo, vai passar a fazer exames, com 200 amostras por dia a partir desta quarta e 720 por dia a partir de segunda-feira (6).
O governo diz que também fechou parceria com um laboratório privado para processar mais 720 amostras diárias, e está em negociação com outras duas entidades.
Reportagem publicada pela Folha de S.Paulo nesta quarta-feira mostrou que os cemitérios públicos da cidade de São Paulo estão recebendo diariamente de 30 a 40 corpos de pessoas que morreram com suspeita de estarem contaminadas pelo novo coronavírus, mas sem que a condição fosse avalizada pelo teste laboratorial.
Por causa do atraso do Instituto Adolfo Lutz em disponibilizar os resultados dos testes de comprovação da doença, a imensa maioria desses mortos não aparece na contabilização feita pelo Ministério da Saúde como óbitos decorrentes da Covid-19.
Principal medida do governo para conter a disseminação do novo coronavírus, o fechamento do comércio decretado pelo governador vale, inicialmente, até 7 de abril. O governador João Doria (PSDB) afirmou que ainda não sabe se haverá prorrogação, e que essa medida só será anunciada na véspera, em 6 de abril.
O governo anunciou também nesta quarta que vai ampliar o programa Vivaleite, que distribui leite para a população mais pobre, e incluir 21 mil idosos que estão em abrigos ou em residências socioassistenciais.
A partir de segunda e por dois meses, eles vão receber 15 litros de leite por mês, enriquecido com ferro e vitaminas A e D, além de um suplemento alimentar. Idosos estão no grupo de maior risco da Covid-19.
Já na noite desta quarta, os restaurantes Bom Prato, que fornecem refeição a R$ 1, passarão a abrir também para o jantar. As refeições são servidas em embalagens, já que os restaurantes não podem abrir para evitar aglomerações.

Veja Também

Grazi Massafera revela que Caio Castro está em quarentena com ela

Bolsonaro publica vídeo falso sobre desabastecimento e depois apaga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados