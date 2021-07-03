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AstraZeneca

SP e PB identificaram aplicação de vacinas vencidas e revacinaram população

Nesta sexta-feira (2), o jornal Folha de S.Paulo mostrou que registros oficiais do Ministério da Saúde indicam que milhares no Brasil tomaram vacina da AstraZeneca vencida.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jul 2021 às 20:59

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 20:59

Vacina AstraZeneca
Vacina AstraZeneca Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta sexta-feira (2), o jornal Folha de S.Paulo mostrou que registros oficiais do Ministério da Saúde indicam que milhares no Brasil tomaram vacina da AstraZeneca vencida.
Em abril, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Dracena, no interior de São Paulo, informou que 80 pessoas foram vacinadas nos dias 14 e 15 de abril com doses fora do prazo de validade. À época, a prefeitura tomou providências e revacinou as pessoas com o mesmo imunizante.
No interior da Paraíba, a cidade de Alagoa Grande também admitiu ter aplicado 72 doses da vacina AstraZeneca fora do prazo de validade. O caso ocorreu em maio e a revacinação começou há uma semana, após orientação do Ministério da Saúde.
Em nota oficial, a Secretaria de Saúde da Paraíba informou que os municípios devem avaliar se ocorreu erro de registro ou se não aplicou a dose em tempo oportuno. De acordo com o governo estadual, apenas Alagoa Grande informou o problema.
Outras prefeituras, no entanto, negaram terem aplicado doses vencidas contra a Covid-19, como Maringá, a campeã no uso de vacinas vencidas segundo os registros oficiais. O secretário de Saúde da cidade, Marcelo Puzzi, afirmou que houve um erro no lançamento do Sistema Conect SUS, que estaria diferente do dia da aplicação das doses. O uso de imunizantes fora da data de validade compromete sua proteção contra o coronavírus.
Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou que já identificou as 968 pessoas que foram imunizadas com vacinas supostamente vencidas. A relação foi enviada às respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e, a partir de segunda-feira (5), será iniciado o contato para a realização da checagem final entre a informação cadastrada no sistema e o momento da aplicação.

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