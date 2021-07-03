O Brasil registrou 1.631 mortes por Covid-19 e 54.101 casos da doença nas últimas 24 horas. Ao todo, o país registrou 523.699 óbitos e 18.740.486 pessoas infectadas pelo coronavírus Sars-CoV-2.

Brasil registra 1.631 novas mortes e 54 mil novos casos de Covid Crédito: Fernando Madeira

A média móvel de mortes se encontra em 1.554 óbitos por dia, número 25% menor do que o de uma semana atrás (26 de junho). A média é um instrumento estatístico que busca amenizar grandes variações nos dados, como costumam ocorrer em finais de semana e feriados. A média é calculada pela soma do número de mortes dos últimos sete dias e a divisão do resultado por sete.

Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 também são coletados pelo consórcio no Distrito Federal e nos 25 estados.