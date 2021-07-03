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Nas últimas 24h

Brasil registra 1.631 novas mortes e 54 mil novos casos de Covid

O Brasil também registrou a aplicação de 823.308 de vacinas contra Covid-19 nas últimas 24 horas

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 20:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jul 2021 às 20:37
O Brasil registrou 1.631 mortes por Covid-19 e 54.101 casos da doença nas últimas 24 horas. Ao todo, o país registrou 523.699 óbitos e 18.740.486 pessoas infectadas pelo coronavírus Sars-CoV-2.
Testagem de covid-19 no Terminal de Jardim América, em Cariacica
Brasil registra 1.631 novas mortes e 54 mil novos casos de Covid Crédito: Fernando Madeira
A média móvel de mortes se encontra em 1.554 óbitos por dia, número 25% menor do que o de uma semana atrás (26 de junho). A média é um instrumento estatístico que busca amenizar grandes variações nos dados, como costumam ocorrer em finais de semana e feriados. A média é calculada pela soma do número de mortes dos últimos sete dias e a divisão do resultado por sete.
Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
Os dados da vacinação contra a Covid-19 também são coletados pelo consórcio no Distrito Federal e nos 25 estados.
O Brasil registrou a aplicação de 823.308 de vacinas contra Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 633.960 primeiras doses e 99.796 segundas doses e 89.552 vacinas de dose única.

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