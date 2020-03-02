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São Paulo lidera

Sobe para 433 o número de casos de suspeita de coronavírus no Brasil

No sábado (29), eram 207 casos suspeitos e no domingo (1º) eram 252

Publicado em 02 de Março de 2020 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 19:26
Sobe para 433 o número de casos de suspeita de coronavírus no Brasil Crédito: Pixabay
O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil subiu nesta segunda (2) para 433, segundo dados do Ministério da Saúde. No sábado (29), eram 207 casos suspeitos e no domingo (1º) eram 252.
O estado com o maior número de casos de suspeita é São Paulo, com 163 casos suspeitos (no domingo eram 136), seguido por Rio Grande do Sul, com 73 (domingo eram 27), de acordo com as informações divulgadas na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde, do ministério. A lista segue com 42 casos de suspeita no Rio de Janeiro e 48 em Minas Gerais.
Além disso, foram descartados 162 casos em todo o país.
Até o momento o país tem dois casos confirmados de coronavírus importado da Itália. O primeiro foi confirmado na última quarta-feira (26) e é de um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que esteve no norte da Itália a trabalho.
O segundo foi confirmado no sábado, após atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sexta (28). Trata-se de um homem de 32 anos que chegou em São Paulo na quinta (27), de voo procedente de Milão.
O paciente afirmou que usou máscara durante toda a viagem de retorno ao Brasil. Ele estava acompanhado da mulher, que não apresenta sintomas. Ambos estão em monitoramento.
O Ministério da Saúde informou que a partir desta segunda-feira (2) adotará um novo fluxo de consolidação dos casos de coronavírus. Passarão a ser consideradas as classificações informadas pelas secretarias estaduais.
Em nota, a pasta afirmou que, "ao longo das últimas semanas, o Ministério da Saúde vem treinando os estados para a consolidação das notificações dos casos suspeitos do coronavírus".
"Com a finalização da orientação às secretarias de Saúde estaduais, a partir do dia 2 de março, segunda-feira, o Ministério da Saúde inicia um novo fluxo e adotará integralmente os dados repassados pelos gestores locais."
Até agora, cada notificação era reanalisada pela equipe da pasta. "A ação de descentralização da consolidação dos casos busca dar agilidade de resposta à doença", disse o ministério.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) elevou para "muito alta" a avaliação de risco para o novo coronavírus em nível global. A mudança ocorre após aumento de casos confirmados fora da China.

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