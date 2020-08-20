Só 11 partidos já estão aptos para receber fundo eleitoral de 2020

Segundo o TSE, os recursos do fundo são liberados às legendas somente após a definição dos critérios para a sua distribuição Crédito: Roberto Jayme/TSE

Apenas 11 dos 33 partidos políticos registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cumpriram, até o momento, todas as exigências previstas na legislação e foram habilitados a receber recursos do fundo eleitoral para as eleições de 2020.

Dos R$ 2,03 bilhões que serão disponibilizados pelo Tesouro Nacional para este fim, R$ 797,6 milhões terão como destino essas legendas, o que corresponde a 39,2% do valor total. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com o TSE os partidos que já foram autorizados a receber os recursos são:

PSL R$ 199,4 milhões

R$ 199,4 milhões PSD R$ 138,8 milhões

R$ 138,8 milhões PSDB R$ 130,4 milhões

R$ 130,4 milhões PL R$ 117,6 milhões

R$ 117,6 milhões PTB R$ 46,6 milhões

R$ 46,6 milhões Solidariedade R$ 46 milhões

R$ 46 milhões Patriota R$ 35,1 milhões

R$ 35,1 milhões PSC R$ 33,2 milhões

R$ 33,2 milhões Rede R$ 28,4 milhões

R$ 28,4 milhões PV R$ 20,4 milhões

R$ 20,4 milhões PMB R$ 1,2 milhão

O partido Novo e o PRTB, que teriam direito a receber R$ 36,5 milhões e R$ 1,2 milhão, respectivamente, abriram mão das verbas do fundo para as eleições municipais de 2020 por decisão interna das legendas.

Segundo o TSE, os recursos do fundo são liberados às legendas somente "após a definição dos critérios para a sua distribuição, que devem ser aprovados pela maioria absoluta dos membros dos diretórios nacionais de cada agremiação e, posteriormente, informados e certificados pelo Tribunal".

Ainda estão em fase de diligência os documentos encaminhados por PP (R$ 140,6 milhões), Republicanos (R$ 100,6 milhões), DEM (R$ 120,8 milhões), e DC (R$ 4 milhões). Após o envio dos documentos, cabe à presidência da corte certificar que as petições dos partidos contêm todos os requisitos exigidos para a liberação do fundo, determinar a transferência dos recursos às contas bancárias informadas pelas legendas e publicar os critérios fixados pelos partidos, informou o TSE.