Sirenes tocam em favelas do Rio pedindo que população fique em casa

O alerta é para que as pessoas fiquem em caso devido ao risco de contágio do novo coronavírus Crédito: Freepik

"Atenção. Combata coronavírus. Por favor evite sair." O recado vai ser dado três vezes por dia a partir desta sexta (20), em sirenes que ficam em 103 comunidades cariocas.

Muitas das favelas, como a Rocinha, já ouviram o anúncio na tarde desta quinta (19), quando a Defesa Civil municipal fez um teste no sistema em 144 dos 165 pontos.