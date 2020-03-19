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Medidas preventivas

Sirenes tocam em favelas do Rio pedindo que população fique em casa

Muitas das favelas, como a Rocinha, já ouviram o anúncio na tarde desta quinta (19), quando a Defesa Civil municipal fez um teste no sistema em 144 dos 165 pontos

Publicado em 19 de Março de 2020 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 20:07
O alerta é para que as pessoas fiquem em caso devido ao risco de contágio do novo coronavírus Crédito: Freepik
"Atenção. Combata coronavírus. Por favor evite sair." O recado vai ser dado três vezes por dia a partir desta sexta (20), em sirenes que ficam em 103 comunidades cariocas.
Muitas das favelas, como a Rocinha, já ouviram o anúncio na tarde desta quinta (19), quando a Defesa Civil municipal fez um teste no sistema em 144 dos 165 pontos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A mensagem de prevenção à doença será tocada por um minuto, em três horários: às 10h, às 15h e às 20h, a não ser que haja previsão de chuva forte nos períodos seguintes aos respectivos horários. Isso porque normalmente o equipamento é usado para informar a população de locais de risco sobre tempestades.

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