Sirenes tocam em favelas do Rio pedindo que população fique em casa

"Atenção. Combata coronavírus. Por favor evite sair." O recado vai ser dado três vezes por dia a partir desta sexta (20), em sirenes que ficam em 103 comunidades cariocas.
Muitas das favelas, como a Rocinha, já ouviram o anúncio na tarde desta quinta (19), quando a Defesa Civil municipal fez um teste no sistema em 144 dos 165 pontos.
A mensagem de prevenção à doença será tocada por um minuto, em três horários: às 10h, às 15h e às 20h, a não ser que haja previsão de chuva forte nos períodos seguintes aos respectivos horários. Isso porque normalmente o equipamento é usado para informar a população de locais de risco sobre tempestades.