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Transição de governo

Simone Tebet falta à diplomação de Lula em meio a definição de ministérios

Senadora é cotada para a pasta do Desenvolvimento Social, mas PT apresenta resistência

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 18:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2022 às 18:37
BRASÍLIA E RIO DE JANEIRO - A senadora Simone Tebet (MDB-MS), uma das coordenadoras do gabinete de transição, não compareceu à cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta segunda-feira (12).
Aliados da parlamentar afirmam que a senadora tinha um compromisso em Campo Grande (MS), que já havia sido marcado antes da definição da data da diplomação. Sua equipe foi questionada sobre qual seria o compromisso, mas não houve resposta.
Simone Tebet anuncia apoio a Lula no 2º turno
Simone Tebet apoiou Lula no 2º turno Crédito: Reprodução
Pouco depois da cerimônia no TSE, Tebet usou suas redes sociais para parabenizar Lula e o vice eleito Geraldo Alckmin (PSB) --também diplomado nesta segunda.
Tebet é uma das cotadas para assumir a pasta do Desenvolvimento Social, responsável pelo gerenciamento do programa Bolsa Família. No entanto, há resistência no PT a entregar uma das vitrines do futuro governo a uma eventual adversária nas próximas eleições presidenciais.
Além disso, petistas defendem o nome da ex-ministra Tereza Campello, militante histórica do PT e especialista em assuntos referentes a programas de transferência de renda.
A cerimônia de diplomação foi concorrida, com a presença de coordenadores da equipe de transição, deputados, senadores, governadores e membros do judiciário.
Um integrante do gabinete de transição confirmou que Tebet foi convidada para o evento.
Tebet disputou a eleição presidencial em outubro, terminando na terceira posição. A senadora depois decidiu apoiar Lula no segundo turno, anúncio que foi considerado fundamental, em particular para facilitar o diálogo da campanha petista com empresários e com o agronegócio.
Lula então aceitou incluir em seu plano de governo algumas das propostas da emedebista. Tebet também foi incluída no gabinete de transição, como uma das coordenadoras do grupo técnico de desenvolvimento social.
Ao contrário dos coordenadores de outros grupos técnicos, Simone Tebet tem comparecido pouco ao CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede do governo de transição. Alguns aliados citam que ela está atuante e em sinergia com os outros coordenadores do grupo técnico, mas prefere trabalhar remotamente, evitando a grande movimentação do CCBB e os questionamentos diários sobre a possibilidade de se tornar ministra
Tebet participou da reunião que os coordenadores tiveram no Ministério da Cidadania e depois de entrevista coletiva, na qual afirmaram que o governo Bolsonaro incluiu indevidamente, às vésperas da eleição, pessoas no programa Auxílio Brasil.

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