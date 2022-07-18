Show na Paraíba é interrompido após homem roubar arma de policial e atirar

A prefeitura divulgou uma nota em que lamentou o episódio. O tumulto ocorreu durante uma discussão em que um homem, cuja identidade não foi divulgada, pegou uma arma de um PM à paisana e deu dois tiros para o alto. Ainda segundo a prefeitura, "a polícia militar e a segurança privada contratada agiram de forma enérgica para controlar a situação e conduzir os envolvidos". "Felizmente, não houve feridos e a festa continuou com tranquilidade", completou.