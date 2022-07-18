Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Show na Paraíba é interrompido após homem roubar arma de policial e atirar
Susto

Show na Paraíba é interrompido após homem roubar arma de policial e atirar

O tumulto ocorreu durante uma discussão em que um homem, pegou uma arma de um PM à paisana e deu dois tiros para o alto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jul 2022 às 07:45

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 07:45

Um show da cantora Danieze Santiago, durante um festival de forró na cidade de Duas Estradas (PB), na madrugada deste domingo (17), foi interrompido após um homem ter sacado uma arma e atirado para o alto.
O evento foi promovido pela prefeitura do município, que transmitia ao vivo a apresentação em sua página no Facebook, quando ocorreram os disparos. Nas imagens, é possível ver a artista correndo no palco assustada e um clarão no meio do público. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido.
Danieze Santiago cantava no palco quando foi surpreendida com tiros no meio do público.
Danieze Santiago cantava no palco quando foi surpreendida com tiros no meio do público. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A prefeitura divulgou uma nota em que lamentou o episódio. O tumulto ocorreu durante uma discussão em que um homem, cuja identidade não foi divulgada, pegou uma arma de um PM à paisana e deu dois tiros para o alto. Ainda segundo a prefeitura, "a polícia militar e a segurança privada contratada agiram de forma enérgica para controlar a situação e conduzir os envolvidos". "Felizmente, não houve feridos e a festa continuou com tranquilidade", completou.
O show fez parte de uma série de eventos do festival Estradas do Forró. A apresentação de Danieze Santiago havia sido programada inicialmente para 24 de junho, mas foi remarcada para este fim de semana.

Veja Também

Menino esconde vizinha dentro de casa para protegê-la do marido em Vila Velha

Educação midiática nas escolas fecha o cerco contra fake news desde cedo

Estupro no parto: enfermeiras de Heloneida na contramão do machismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Paraíba Polícia Militar Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados