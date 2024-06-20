Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sete pessoas são mortas a tiros em praça no interior do Ceará
Em investigação

Sete pessoas são mortas a tiros em praça no interior do Ceará

A prefeitura de Viçosa do Ceará afirmou, em nota, que está consternada com o caso de violência porque a cidade é "pacata e tranquila"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jun 2024 às 14:03

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 14:03

Sete pessoas foram mortas a tiros em uma praça no município de Viçosa do Ceará, a cerca de 359 km de Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (20). A secretaria de Segurança Pública do Ceará tenta identificar os autores e a motivação do crime. Além dos sete mortos, duas pessoas ficaram feridas e foram levadas a um hospital no município vizinho de Tianguá. Não há informações sobre estado de saúde delas.
Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos da região que foram recolhidas pela polícia mostram o momento em que homens e mulheres são colocados de frente para uma grade, enfileirados e com as mãos na cabeça antes de serem baleados. Investigadores tentam identificar os autores do crime com base nos veículos usados pelo criminosos.
O governo do Ceará enviou ao município a cúpula da segurança pública. A investigação está a cargo da delegacia da cidade. Estão em Viçosa do Ceará o secretário de Segurança Pública e Defesa Social Roberto Sá, o delegado-geral da Polícia Civil Márcio Gutierrez, o comandante-geral da Polícia Militar coronel Klênio Savyo, e o secretário executivo de Segurança Pública Sérgio Pereira. A perícia forense do Ceará coletou vestígios, como cápsulas de bala.
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que o caso é "inaceitável". "Tenham certeza que os bandidos envolvidos serão identificados e presos, um a um, para que paguem na Justiça por tamanha atrocidade. Minha solidariedade aos familiares e amigos", escreveu o governador nas redes sociais.
A prefeitura de Viçosa do Ceará afirmou, em nota, que está consternada com o caso de violência porque a cidade é "pacata e tranquila". "A responsabilidade pela segurança é sobretudo do estado, e estamos trabalhando em conjunto com estreita colaborações com as autoridades."
Em 2021, quatro pessoas da mesma família foram mortas dentro de casa em Viçosa do Ceará. As vítimas eram mãe, filha, um primo e o namorado da filha. Em dezembro do mesmo ano, a Polícia Civil do Ceará prendeu o suspeito de participação na morte da família, apontado como líder de um grupo criminoso que atua nas cidades vizinhas.

Veja Também

Homem é agredido por PM com tapa e chega a cair em abordagem em Cariacica

Suspeito de assalto fere PM em abordagem e acaba baleado em Cachoeiro

Jovem é preso suspeito de envolvimento em tiroteio com morte em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Mortes Ceará
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados