Sete pessoas são mortas a tiros em praça no interior do Ceará

Sete pessoas foram mortas a tiros em uma praça no município de Viçosa do Ceará, a cerca de 359 km de Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (20). A secretaria de Segurança Pública do Ceará tenta identificar os autores e a motivação do crime. Além dos sete mortos, duas pessoas ficaram feridas e foram levadas a um hospital no município vizinho de Tianguá. Não há informações sobre estado de saúde delas.

Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos da região que foram recolhidas pela polícia mostram o momento em que homens e mulheres são colocados de frente para uma grade, enfileirados e com as mãos na cabeça antes de serem baleados. Investigadores tentam identificar os autores do crime com base nos veículos usados pelo criminosos.

O governo do Ceará enviou ao município a cúpula da segurança pública. A investigação está a cargo da delegacia da cidade. Estão em Viçosa do Ceará o secretário de Segurança Pública e Defesa Social Roberto Sá, o delegado-geral da Polícia Civil Márcio Gutierrez, o comandante-geral da Polícia Militar coronel Klênio Savyo, e o secretário executivo de Segurança Pública Sérgio Pereira. A perícia forense do Ceará coletou vestígios, como cápsulas de bala.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que o caso é "inaceitável". "Tenham certeza que os bandidos envolvidos serão identificados e presos, um a um, para que paguem na Justiça por tamanha atrocidade. Minha solidariedade aos familiares e amigos", escreveu o governador nas redes sociais.

A prefeitura de Viçosa do Ceará afirmou, em nota, que está consternada com o caso de violência porque a cidade é "pacata e tranquila". "A responsabilidade pela segurança é sobretudo do estado, e estamos trabalhando em conjunto com estreita colaborações com as autoridades."