Suspeito de assalto fere PM em abordagem e acaba baleado em Cachoeiro

Um jovem de 23 anos, suspeito de cometer assalto a uma loja de celulares na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, acabou baleado após reagir a uma abordagem da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (20). Segundo a corporação, tiro foi disparado após a reação do indivíduo, durante a abordagem, que estava com um canivete e chegou a ferir um policial na mão.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de que o homem havia roubado uma loja. Dois militares abordaram o suspeito nas proximidades do local e, durante a busca pessoal, houve reação dele, que usou um canivete e provocou um corte na mão de um dos policiais.

A PM informou que, para tentar contê-lo, pois ele continuava agressivo, um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo contra o suspeito. O indivíduo foi atingido no abdômen e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, o homem segue internado no pronto-socorro, sob escolta policial. Já o militar, segundo a corporação, recebeu pontos na mão e está bem. Com o jovem havia uma bolsa, com diversos aparelhos celulares.