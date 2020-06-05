'Sensacionalismo barato', diz Covas sobre invasão a hospital de campanha

O prefeito Bruno Covas (PSDB) classificou como "sensacionalismo barato" a tentativa de parlamentares de entrarem no hospital de campanha do Anhembi na última quinta-feira (4).

"Lamentável que parlamentares usem sua prerrogativa de fiscalização para exploração política. São os mesmos que acreditam que a terra é plana, pedem a volta do AI-5 e usam o que muitos lutaram para conquistar um parlamento livre e com poder de fiscalização", disse Covas.