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Prefeito de SP

'Sensacionalismo barato', diz Covas sobre invasão a hospital de campanha

Covas disse ainda não vai permitir que os profissionais da saúde sejam desrespeitados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 15:33

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 15:33

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas durante entrevista coletiva
O prefeito Bruno Covas (PSDB Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress
O prefeito Bruno Covas (PSDB) classificou como "sensacionalismo barato" a tentativa de parlamentares de entrarem no hospital de campanha do Anhembi na última quinta-feira (4).
"Lamentável que parlamentares usem sua prerrogativa de fiscalização para exploração política. São os mesmos que acreditam que a terra é plana, pedem a volta do AI-5 e usam o que muitos lutaram para conquistar um parlamento livre e com poder de fiscalização", disse Covas.
Covas disse ainda não vai permitir que os profissionais da saúde sejam desrespeitados. "Não vamos atravessar a pandemia com vídeo para WhatsApp e produção de fake news", disse.

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