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Governo Federal

Câmara inicia sessão com projeto de benefícios a profissionais da saúde

A sessão desta quinta-feira (21) é voltada para votar projetos voltados à crise gerada pela pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 16:44

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 16:44

Câmara pode votar crédito para micro e pequenas empresas nesta quarta
Câmara pode votar crédito para micro e pequenas empresas nesta quarta Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
A Câmara realiza sessão nesta quinta-feira, 21, para votar projetos voltados à crise gerada pela pandemia da Covid-19. Os deputados analisam projeto que autoriza o Executivo a criar programa de benefício aos profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia de Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Pelo texto, o programa deverá garantir seguro de vida com prêmio de R$ 200 mil a ser contratado pelo Ministério da Saúde.
Além disso, os profissionais de saúde atuantes no SUS que tiverem sido contaminados pelo coronavírus receberão um auxílio por atividade de risco de um salário mínimo (R$ 1.045) por dois meses consecutivos.
Também está na pauta do dia proposta que proíbe a cobrança de taxa de religação de serviços públicos, como água e energia elétrica, e obriga o restabelecimento no prazo máximo de 12 horas, contado a partir do pedido do consumidor ou da quitação do débito.

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