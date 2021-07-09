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Membro da CPI

Senador Otto Alencar testa positivo para Covid-19

O médico afirma já ter tomado as duas doses da vacina contra a Covid, e, por isso, não apresenta a forma grave da doença

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 19:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jul 2021 às 19:38
Em pronunciamento, à bancada, senador Otto Alencar (PSD-BA). Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Otto Alencar é membro da CPI Crédito: Edilson Rodrigues/ Agência Senado
O senador Otto Alencar (PSD-BA), confirmou, nesta sexta-feira (9), ter testado positivo para Covid-19. Membro da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o médico afirma já ter tomado as duas doses da vacina contra a covid, e, por isso, não apresenta a forma grave da doença. "Não tenho falta de ar ou febre", declarou.
Apesar de afirmar não ter participado de nenhuma aglomeração, a confirmação do quadro de Otto acontece após o Senado ter tido sessões presenciais durante a semana, com a circulação maior de senadores e assessores na casa legislativa.
"Já estou acompanhado, na Bahia, pelo meu médico infectologista. Com fé em Deus, logo estarei de volta ao trabalho. Sempre usei máscaras, álcool gel e não participei de aglomerações. O vírus está comunitário. Todos devem se cuidar muito e manter as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias", concluiu em nota.

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