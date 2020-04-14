Senado pauta projeto que suspende pagamento de precatórios

Plenário do Senado Crédito: Alessandro Dantas/ Agência Senado

Os senadores podem avaliar na próxima quarta-feira (15), o projeto de decreto legislativo que susta o pagamento de precatórios durante o estado de emergência de saúde pública por conta da pandemia do novo coronavírus . O texto é de autoria do senador Otto Alencar (PSD-BA).

Em sua justificativa, o senador afirma que a propagação da covid-19, que causou uma crise na economia global, exige muitos recursos para atender a população doente e desempregados.

"A crise decorrente da atual situação fiscal não deve impedir uma robusta atuação do Estado. Os Estados precisam de todas as possibilidades para angariar recursos para enfrentamento esta crise, e os recursos dos pagamentos dos precatórios não poderiam ficar de fora", escreveu.

Também está prevista na pauta de quarta-feira (15), a votação da Proposta de Emenda à Constituição do chamado Orçamento de Guerra. O parecer do senador Antonio Anastasia (PSD-MG) foi discutido pelos parlamentares nessa segunda-feira (13).

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