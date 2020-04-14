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Coronavírus

Senado pauta projeto que suspende pagamento de precatórios

O senador Otto Alencar justifica que a propagação da covid-19 exige muitos recursos para atender a população doente e desempregados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 08:24

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 08:24

Plenário do Senado
Plenário do Senado Crédito: Alessandro Dantas/ Agência Senado
Os senadores podem avaliar na próxima quarta-feira (15), o projeto de decreto legislativo que susta o pagamento de precatórios durante o estado de emergência de saúde pública por conta da pandemia do novo coronavírus. O texto é de autoria do senador Otto Alencar (PSD-BA).
Em sua justificativa, o senador afirma que a propagação da covid-19, que causou uma crise na economia global, exige muitos recursos para atender a população doente e desempregados.
"A crise decorrente da atual situação fiscal não deve impedir uma robusta atuação do Estado. Os Estados precisam de todas as possibilidades para angariar recursos para enfrentamento esta crise, e os recursos dos pagamentos dos precatórios não poderiam ficar de fora", escreveu.

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Também está prevista na pauta de quarta-feira (15), a votação da Proposta de Emenda à Constituição do chamado Orçamento de Guerra. O parecer do senador Antonio Anastasia (PSD-MG) foi discutido pelos parlamentares nessa segunda-feira (13).

MP DOS CONTRATOS DE VETERINÁRIOS

Nesta terça-feira (14), o plenário irá analisar a medida provisória que prorroga por dois anos os contratos temporários de médicos veterinários ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também está na pauta projeto de lei que determina doação de refeições prontas para consumo.

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