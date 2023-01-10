Senado aprova decreto de intervenção federal do Distrito Federal

Nesta segunda (9), o texto tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados. No Senado, a medida foi relatada pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Assim como na Câmara, a votação foi simbólica, ou seja, sem a necessidade de contar os votos, mas oito senadores se manifestaram contra, entre eles o filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio.

Móveis e janelas danificadas no Senado Federal. Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Saiba quem votou contra a intervenção federal:

Styvenson Valentim (Podemos-RN);

Plinio Valério (PSDB-AM);



Flávio Bolsonaro (PL-RJ);



Carlos Portinho (PL-RJ);



Eduardo Girão (Podemos-CE);



Carlos Viana (PL-MG);



Luis Carlos Heinze (PP-RS);



Zequinha Marinho (PL-PA).



No caso dos deputados, o consenso foi acordado durante reunião feita nesta tarde com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e todos os líderes partidários.

A medida de intervenção federal foi assinada no domingo (8) pelo presidente da República, após manifestantes golpistas invadirem e depredarem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal).

Entenda como funciona o decreto: