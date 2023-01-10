Senado aprova decreto de intervenção federal do Distrito Federal

BRASÍLIA, DF - O decreto editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisava do aval do Congresso Nacional para passar a valer. Agora, a medida será publicada no Diário Oficial e terá efeito imediato.
Nesta segunda (9), o texto tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados. No Senado, a medida foi relatada pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP).
Assim como na Câmara, a votação foi simbólica, ou seja, sem a necessidade de contar os votos, mas oito senadores se manifestaram contra, entre eles o filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio.
Saiba quem votou contra a intervenção federal:
- Styvenson Valentim (Podemos-RN);
- Plinio Valério (PSDB-AM);
- Flávio Bolsonaro (PL-RJ);
- Carlos Portinho (PL-RJ);
- Eduardo Girão (Podemos-CE);
- Carlos Viana (PL-MG);
- Luis Carlos Heinze (PP-RS);
- Zequinha Marinho (PL-PA).
No caso dos deputados, o consenso foi acordado durante reunião feita nesta tarde com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e todos os líderes partidários.
A medida de intervenção federal foi assinada no domingo (8) pelo presidente da República, após manifestantes golpistas invadirem e depredarem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal).
Entenda como funciona o decreto:
- A medida tem validade até 31 de janeiro
- A União fica responsável por gerir a área de segurança pública do DF
- Os órgãos de segurança pública do DF ficam sob responsabilidade de Ricardo Cappelli, número dois do Ministério da Justiça, comandado pelo ex-governador Flávio Dino (PSB)
- O interventor é subordinado ao presidente Lula
- A medida não tira o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), do cargo; ele está afastado por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes