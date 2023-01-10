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Bolsonarista, embaixador do Brasil nos EUA é exonerado

Diplomata de carreira, Nestor Forster é aliado de Jair Bolsonaro; diplomata Maria Nazareth Farani Azevêdo também foi exonerada do cargo de consul do Brasil em Nova York
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jan 2023 às 09:25

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 09:25

O embaixador do Brasil em Washington, Nestor Forster, foi exonerado do cargo pelo chanceler Mauro Vieira. A publicação, que veio à público nesta terça, 10, foi assinada no dia 6, antes, portanto, do ataque de bolsonaristas aos prédios dos três Poderes em Brasília.
Nestor Forster, indicado ao cargo de embaixador do Brasil em Washington
Nestor Forster foi exonerado do cargo antes dos ataques aos prédios dos Três Poderes Crédito: Divulgação/Itamaraty
Diplomata de carreira, Forster é um aliado de Jair Bolsonaro (PL) e assumiu o comando da diplomacia brasileira nos Estados Unidos durante o mandato do ex-presidente. Era também amigo e entusiasta do escritor Olavo de Carvalho, que morreu nos EUA no ano passado.

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Forster esteve à frente, antes de assumir a embaixada, da organização de encontro de Bolsonaro em Washington com expoentes da direita americana como Steve Bannon, ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Bannon foi condenado à prisão, no fim de outubro, por se recusar a cooperar com o Congresso dos EUA nas investigações sobre o ataque ao Capitólio dos EUA, em 2021. Ele recorria em liberdade.

Nova York

No mesmo dia, Mauro Vieira também exonerou do cargo a diplomata Maria Nazareth Farani Azevêdo do cargo de cônsul do Brasil em Nova York. Recentemente, a diplomata assumiu a defesa de pautas defendidas pelo governo Bolsonaro. Segundo a portaria publicada pelo Itamaraty, os dois diplomatas devem voltar a Brasília. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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