Bolsonarista, embaixador do Brasil nos EUA é exonerado

Nestor Forster foi exonerado do cargo antes dos ataques aos prédios dos Três Poderes Crédito: Divulgação/Itamaraty

Diplomata de carreira, Forster é um aliado de Jair Bolsonaro (PL) e assumiu o comando da diplomacia brasileira nos Estados Unidos durante o mandato do ex-presidente. Era também amigo e entusiasta do escritor Olavo de Carvalho, que morreu nos EUA no ano passado.

Forster esteve à frente, antes de assumir a embaixada, da organização de encontro de Bolsonaro em Washington com expoentes da direita americana como Steve Bannon, ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Bannon foi condenado à prisão, no fim de outubro, por se recusar a cooperar com o Congresso dos EUA nas investigações sobre o ataque ao Capitólio dos EUA, em 2021. Ele recorria em liberdade.

Nova York