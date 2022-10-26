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Etilenoglicol

Senacon determina recolhimento de petiscos caninos Balance Bifinhos

Decisão foi tomada após anúncio da Balance; segundo a empresa, os produtos estão contaminados com a substância tóxica etilenoglicol
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 out 2022 às 15:38

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 15:38

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) determinou o recolhimento imediato de petiscos caninos Balance Bifinhos, fabricados pela empresa Balance, marca da BRF Pet. A decisão foi tomada após a própria empresa ter anunciado a contaminação de seus produtos com etilenoglicol, substância tóxica. A ingestão dessa substância resulta, segundo as autoridades sanitárias, “emergência médica”.
O recall vale para os seguintes petiscos caninos: 
  • Balance Bifinhos Filhote Frango: lote 22V074 (fabricado em 15/03/2022);
  • Balance Bifinhos Carne Vegetais: lote 22V085 (fabricado em 26/03/2022);
  • Balance Bifinhos Frango Assado: lote 22V085 (fabricado em 26/03/2022).
Bifinhos da Balance são recolhidos após contaminação por etilenoglicol
Bifinhos da Balance são recolhidos após contaminação por etilenoglicol Crédito: Divulgação | Balance
Na semana passada, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já havia determinou o recolhimento desses petiscos “em todo o território nacional”, após ter recebido oficialmente o comunicado de recall voluntário dos lotes.
“Com o novo comunicado, são ao todo seis empresas com determinação de recolhimento de seus produtos após detecção de dois lotes de propilenoglicol contaminados com monoetilenoglicol, adquiridos da empresa Tecno Clean: Bassar Indústria e Comércio Ltda, FVO Alimentos Ltda, Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais, Upper Dog comercial Ltda, Petitos Indústria e Comércio de Alimentos, e agora a Pets Mellon Industria de Produtos para Alimentação Animal Ltda”, informou no dia 21 o ministério.
O propilenoglicol é produto de uso permitido na alimentação animal, desde que seja adquirido de empresas registradas. “As investigações que estão sendo realizadas são relacionadas a uma possível contaminação do propilenoglicol por monoetilenoglicol. Até o momento, não existe diretriz do ministério de suspender o uso de produtos que contenham propilenoglicol na sua formulação, além dos já mencionados”, informou em nota.
Segundo a Senacon, não há até o momento “evidências de mortes de cães causadas pela ingestão dos petiscos”. Em nota oficial, a empresa afirma que conduz a realização de análises técnicas próprias e independentes.

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