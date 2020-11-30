Sem vacina, São Paulo vai proibir qualquer tipo de festa, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o Estado irá proibir "qualquer tipo de festa, festividade, celebração, privada ou pública" enquanto não houver vacinação da população. Nesta segunda-feira (30), o tucano anunciou o endurecimento de medidas de quarentena estaduais para conter a piora dos indicadores epidemiológicos da covid-19.
"Adotaremos medidas legais e que se sobrepõem inclusive a medidas municipais para impedir a realização de festas. Nem de réveillon, nem festas celebrações, sejam públicas ou privadas", disse Doria durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. "Não é hora de festa", declarou o tucano.