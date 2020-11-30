Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sem vacina, São Paulo vai proibir qualquer tipo de festa, diz Doria
Coronavírus

Sem vacina, São Paulo vai proibir qualquer tipo de festa, diz Doria

Nesta segunda(30), o governador anunciou o endurecimento de medidas de quarentena estaduais para conter a piora dos indicadores epidemiológicos da Covid-19.

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 15:48
O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o Estado irá proibir "qualquer tipo de festa, festividade, celebração, privada ou pública" enquanto não houver vacinação da população. Nesta segunda-feira (30), o tucano anunciou o endurecimento de medidas de quarentena estaduais para conter a piora dos indicadores epidemiológicos da covid-19.
"Adotaremos medidas legais e que se sobrepõem inclusive a medidas municipais para impedir a realização de festas. Nem de réveillon, nem festas celebrações, sejam públicas ou privadas", disse Doria durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. "Não é hora de festa", declarou o tucano.

Veja Também

Doria afirma que lockdown não está sendo considerado

São Paulo pode retomar restrições para conter alta da Covid, diz Doria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados