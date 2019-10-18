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Embaixada de Washington

'Sem alteração', diz Bolsonaro sobre indicação de filho a embaixada

Atuação do presidente para colocar filho na liderança do PSL na Câmara dos Deputados deixou em suspenso possibilidade de deputado federal assumir cargo

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2019 às 10:57
Eduardo Bolsonaro publicou foto ao lado de escultura na entrada do prédio da ONU, em Nova York Crédito: Twitter Eduardo Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta sexta-feira (18) que não há alteração sobre a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. "Por enquanto, sem alteração", disse o presidente.
A atuação de Bolsonaro para colocar Eduardo na liderança do PSL na Câmara deixou em suspenso a possibilidade de o deputado assumir a embaixada.

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O presidente indicou o filho para o cargo há três meses, mas até agora a intenção não foi formalizada. Para ser confirmado embaixador, Eduardo precisa ser sabatinado e aprovado pelo Senado. Como não há segurança no Planalto sobre o apoio ao nome entre os senadores, o cargo na Câmara seria uma "saída honrosa", segundo auxiliares de Bolsonaro.

CONVITES

O presidente afirmou que já recebeu vários convites de partidos para sair do PSL. "Tô meio bonito, né. Então tem vários convites", disse. Questionado se algum partido de esquerda o convidou, Bolsonaro ironizou: "Tá chamando a esquerda de maluca ou eu de maluco?".
Bolsonaro recebeu na manhã desta sexta-feira o presidente do PSD, Gilberto Kassab (SP). Segundo Bolsonaro, foi uma visita de cortesia. "Eu converso com todo mundo. Uns eu convido, outros querem vir. É o papel de um presidente. Eu quero paz para poder governar. Temos problemas enormes no Brasil para poder resolver", disse Bolsonaro.

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