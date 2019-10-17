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Líder do PSL na Câmara diz que vai "implodir" Bolsonaro

Em áudio gravado durante reunião no gabinete da liderança do PSL na Câmara, Delegado Waldir chama o presidente de "vagabundo"

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 16:13

Publicado em 

17 out 2019 às 16:13
Delegado Waldir, líder do PSL na Câmara Crédito: Agência Câmara
Em reunião interna da ala do PSL ligada ao presidente do partido, Luciano Bivar (PE), o líder da sigla na Câmara, Delegado Waldir (GO) afirmou que vai “implodir” o presidente Jair Bolsonaro, também do PSL. A fala foi gravada em áudio por um dos presentes e obtida pelo jornal "O Estado de S. Paulo".
Na gravação, Delegado Waldir afirma: “Eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Não tem conversa. Eu implodo ele. Eu sou o cara mais fiel. Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo. Eu andei no sol em 246 cidades para defender o nome desse vagabundo”. Depois, alguém alerta. “Cuidado com isso, Waldir.”
> Ouça abaixo a gravação obtida pelo jornal "O Estado de S. Paulo". Aos 2:40 o delegado Waldir fala em "implodir o presidente"
O encontro onde a fala foi gravada ocorreu no gabinete da liderança do PSL na Câmara, quando deputados relataram que estavam sendo pressionados por Bolsonaro a assinar uma lista para destituir o Delegado Waldir e apoiar Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) como líder da bancada na Câmara.

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Briga com PSL inflama base, mas Bolsonaro não depende só da militância

Na manhã desta quinta-feira (17) foi divulgado um outro áudio em outra ocasião do presidente Jair Bolsonaro pedindo apoio ao nome do filho. Após a divulgação, o presidente afirmou considerar uma “desonestidade” a divulgação da conversa e sugeriu ter sido “grampeado”. “Eu não trato publicamente deste assunto. Converso individualmente. Se alguém grampeou telefone, primeiro é uma desonestidade”, afirmou. “Eu falei com alguns parlamentares. Me gravaram? Deram uma de jornalista? Eu converso com os deputados.”

BRIGA PELA LIDERANÇA

Na noite desta quarta-feira (16), a crise do PSL na Câmara atingiu níveis elevados. Um grupo de deputados do partido da ala bolsonarista fizeram uma lista e a protocolaram na Secretaria_Geral da Câmara destituindo o Delegado Waldir do cargo de líder da sigla na Casa e indicando Eduardo Bolsonaro para substituí-lo.
No entanto, depois uma nova lista foi apresentada por outro grupo do PSL, para manter Delegado Waldir no cargo. A Secretaria deu provimento a esse pedido. Depois disso, Bolsonaro ainda tirou  Joice Hasselmann da liderança do governo no Congresso, porque ela assinou o documento pró-Waldir.
No áudio obtido pelo Estado de São Paulo, o Delegado Waldir diz que pretende expulsar “um por um” dos que assinaram o documento contra ele.
“Nós vamos expulsar, e aqueles que fizerem nós vamos expulsar um por um do partido, ok? A situação é essa. Nós vamos expulsar um por um do partido”, diz Waldir na gravação. Procurado pela reportagem para comentar as declarações, o deputado não se manifestou até a publicação da notícia.

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O que está por trás da nova briga entre Bolsonaro e o PSL?

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